Els viatges de Saadio arriben a la Galeria Out of Africa

La Galeria Out of Africa, C/ Nou, 1 de Sitges presenta a partir del 15 d’abril l’exposició City Trip de l’artista Saadio.

“Observar els quadres de SAADIO és com llegir jeroglífics. Esplèndid, però reservat als iniciats. Introduït per la seva família en els signes peul i els misteris cosmogònics dels dogon, aquest guardià dels misteris va utilitzar al seu torn símbols per expressar l’evolució de la societat africana i la confrontació dels rituals tradicionals en el si de la vida africana contemporània. Podem trobar aquests elements sagrats en la presència misteriosa d’animals perduts en els meandres de l’àmbit urbà: gallines, cocodrils, serps i peixos, tot un simbolisme tradicional barrejat en una ciutat viva, acolorida i plena d’olors, on es mouen milers de ciutadans en cotxe, en moto oa peu, i sobrevolada pels avions.

Les parets de Dakar parlen, gairebé literalment, amb els grafits i les tanques publicitàries. Descobrim la ciutat a través de les parets. Aquest colorit microcosmos urbà, aquests símbols populars, SAADIO els exalta de vegades de manera nostàlgica, com en aquest quadre, “Kodak”, on recupera els estudis de fotografia de Dakar, treballant en el passat amb la pel·lícula Kodak. SAADIO aïlla l’objecte observat i l’integra en un fons de símbols pintats com jeroglífics.”

A la imatge, obra de Saadio.

Etiquetes: Galeria Out of Africa · Saadio