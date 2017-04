Els Urban Sketchers al Far de Sant Sebastià de la Guarda

annaïs miró

El col·lectiu artístic Urban Sketchers de Girona es va reunir el passat 8 d’abril al Far de Sant Sebastià de la Guarda per efectuar una trobada de pintura a plein air. En motiu d’agraïment i com a complement de la visita al Conjunt Monumental de Sant Sebastià de la Guarda, des del Museu del Suro han endegat l’exposició, Sant Sebastià Interpretat Exposició d’Urban Sketching Girona, on es mostraran els dibuixos realitzats en tot l’espai de la muntanya de Sant Sebastià. Dibuixos on hi podem veure el paisatge significatiu i emblemàtic del paratge del Far, les vistes infinites al mar, els pins i les alzines que l’envolten, en un marc pictòric que no deixa indiferent. Les obres es mostraran a les dues plantes de la Torre de Guaita, en el recorregut que s’ha de fer per pujar al terrat, el punt més alt de la muntanya des d’on es pot contemplar, entre els merlets que la coronen, una de les millors vistes de la Costa Brava i l’Empordà.

