Els testos de Miquel Samaniego a la Llotja del Tint

Del 19 de maig al 4 de juny de 2017, la Llotja del Tint de Banyoles, al carrer Sant Pere, 10-14, acull l’exposició Testos de l’artista Miquel Samaniego. El dia de la inauguració, divendres 19 de maig, hi haurà l’actuació de David Mauricio. El test vist des de la perspectiva de Samaniego traspassa la idea de ser un contenidor de natura viva, convertint l’objecte funcional en element artístic que plasma la nostra societat. La creació d’uns éssers orgànics amb sentits humans que ens parlen, ens escolten, ens veuen i ens oloren. El músic gironí David Mauricio (veu i guitarra) presentarà en format acústic algunes de les cançons que conformaran el seu primer treball discogràfic, “Ànimes”, la culminació d’idees, sensacions, reflexions i experiències, petits trossets de vida passats pel sedàs de la música i on tothom hi pot trobar el seu lloc, perquè finalment estem més a prop del que ens pensem..

