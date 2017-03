Els secrets dels navegants al Museu d’Arqueologia de Catalunya

annaïs miró

El dia 5 d’abril de 2017 s’inagurarà, al Museu d’Arqueologia de Catalunya, al Passeig Santa Madrona, 39-41, de Barcelona, l’exposició Navegants d’Aiguamolls. 200 anys de secrets enfonsats. Aquesta és una exposició participativa que presenta per primera vegada els resultats de les campanyes d’excavació subaquàtica desenvolupades pel Centre d’Arqueològica Subaquàtica de Catalunya (CASC), als jaciments del Cap del Vol i Cala Cativa entre els anys 2012 i 2016. Restes que encara conservarien els elements que ens donen a conèixer un sistema de construcció de vaixells arrelat al món ibèric i que encara trobem en aquestes naus del segle I aC . A partir de peces arqueològiques reals i que han arribat als nostres dies en molt bon estat de conservació, provinents especialment del jaciment conegut com Cap del Vol i es presentaran les característiques de com es van construir aquests vaixells tant per navegació de cabotatge, com per a la navegació interior o lacunar. Actualment aquests derelictes estudiats es troben a més de 25 metres de profunditat i tots dos prop del Port de la Seva (Girona). El nucli al voltant del qual s’articula l’exposició és una reproducció d’un d’aquests vaixells , que permet donar a conèixer les necessitats tècniques específiques dels vaixells que havien de circular entre zones de navegació fluvial i marítima i a la inversa. El pas cap a una navegació interior no és un simple procés d’entrar vaixells cap a un espai protegit del mar a l’interior de la terra. És quelcom més important i necessita d’un desenvolupament d’estructura tècnica i mental, i el que és més important d’una voluntat molt específica de voler assolir aquesta capacitat nàutica. L’objectiu de l’exposició és concebre una musealització visualment atractiva, entenedora, amb elements d’interacció que permetran comprendre pràctiques i processos complexos. Basada en l’aprenentatge per assaig, aconseguirà que els visitants es trobin amb una sèrie de problemes que poden anar resolent mitjançant maquetes i estructures de muntatge. A la vegada, diverses presentacions en format audio i audiovisuals aproparan als visitants a fets i situacions des d’una perspectiva més atractiva. Una explicació amb un fil conductor basat en la navegació fluvio – marítima en general amb aspectes concrets dels jaciments de Cap del Vol i Cala Cativa. En aquesta exposició es vol reflectir també la feina feta en estudis i treballs arqueològics, amb el dia a dia del treball subaquàtic, les dificultats del treball a fondària i la metodologia de treball emprada. La mostra ha estat comissariada per Gustau Vivar, responsable del Centre d’Arqueologia Subaquàtica de Catalunya (CASC).

Etiquetes: El Museu d'Arqueologia de Catalunya · Navegants