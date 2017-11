Els retrats musicals de Deborah Feingold al Mondo Galeria

annaïs miró

Del 30 de novembre de 2017 al 30 de gener de 2018, la Mondo Galeria, a la Travessia de Belén, 2, de Madrid, acull l’exposició Musical Portraits de l’artista Deborah Feingold, retratista americana pionera de la musicalitat en el retrat. Sempre propera al món de la música cadascuna de les seves imatges porta una acurada construcció a base de ritme i melodia bolcats al color. Ha conseguit domar feres com Keith Richards o Tom Wolf, així com crear diàlegs íntims amb personatges menys hedonistes com Brian Eno o Sinead O´Connor. La seva indiscutible trajectòria converteix en una de les més importants retratistes de la cultura pop a partir de finals dels anys 70. 20 dels millors retrats de Deborah Feingold convierteixen aquesta exposició en un passeig imperdible per les últimes dècades del segle XX, el que ca inventar la cultura popular i va convertir els músics en grans aspiracions visuals més enllà dels seus talents musicals. La musicalitat es relaciona amb la bellesa, l’estètica i la part tangible de la música, però també es refereix a el que neix a dins, el que és inherent a la persona musical. Gairebé tots els bons músics porten aquesta musicalitat en les seves postures, el seu caminar, les seves expressions o l’espai que omplen. Aquesta musicalitat és la que capta Deborah Feingold amb la seva càmera.

