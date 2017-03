Els retrats d’Isabel Coixet a La Térmica

Del 10 de març al 30 de juny de 2017, la Galeria La Térmica, a l’avinguda de Los Guindos, de Màlaga acull l’exposició Faces, d’Isabel Coixet, una mostra que evidencia la fascinació de la directora catalana de cinema pel rostre humà. Es tracta de 52 fotografies en blanc i negre fetes per la pròpia Coixet a escriptors, actors, actrius durant els rodatges de les seves pel·lícules. Isabel Coixet és una de les millors i més singulars i internacionals directores de cinema. La seva llarga experiència en el món publicitari ha fet que la factura visual dels seus films sempre sigui excel·lent. Apassionada per la fotografia i l’expressivitat del rostre humà, Coixet ha pres instantànies en les seves 22 pel·lícules, entre lllargmetratges, films col·lectius, curtmetratges i documentals, dels seus actors principals. Rostres de personatges i actors i actrius tan destacats com Tim Robbins, Juliette Binoche, RinkoKikuchi, HenningMankell o el fa poc desaparegut John Berger. Ella mateixa, guionista habitual de les seves pel·lícules, escriu per a aquesta mostra les seves relacions amb el rostre humà i la seva capacitat per expressar emocions: Los rostros son mi paisaje. / Ni muros, ni atardeceres. / Ni siquiera océanos o calles o rascacielos. / Cada rostro que he retratado es una pequeña pieza de algo que he querido./ Una ventana hacia los demás / A aquellos que me han permitido entrever sus corazones y que me han dado algunos instantes./ Un extracto de lo que son. / Una versión pura, tosca y sin destilar. / Recuerdo una precisión sin precedentes – una precisión que no suelo tener que recordar de donde están las llaves del coche o el teléfono móvil – el momento exacto en el que he realizado cada una de estas fotografías. El grado de libertad y de alcohol. La efervescencia. Lo que yo siento estando al otro lado de la cámara. La temperatura. El aire del tiempo. El olor. / Todos estos rostros me acompañan. / Me encantan. / No puedo evitarlo.

