Els retrats de Juan Saliquet a l’Espronceda

Del 7 al 18 d’abril de 2017, el Centre d’Art i Cultura Espronceda de Barcelona, al carrer Espronceda, 326, acull l’exposició Galería de retratos del pintor Juan Saliquet. Després d’un periple de 3 anys recorrent Alemanya, Suïssa i Àustria amb múltiples exposicions, recala a la galeria Urg3l a Madrid i ara a l’Espai Espronceda, a Barcelona. Aquesta nova exposició individual, aquesta “Reinterpretació del Retrat”, és una deconstrucció en llum extremadament moderna del Retrat Clàssic feta “molt a propòsit”, a la seva mida, en un espai industrial. “Porto 2 anys esperant un espai així per presentar aquesta col·lecció a la meva ciutat”, comenta l’artista. La mostra és efímera i dura una setmana, més a manera d’instal·lació que d’exposició, on la llum i el retrat jugaran amb l’espai físic de Barcelona com a tercer element latent. A les exposicions i les obres de Juan Saliquet, hi ha molt de joc lúdic de l’artista amb la imatge, talls geomètrics que en si mateixos no van enlloc però que acaben deconstruint harmoniosament la figura, la imatge que intervenen, tant és si és una mà, un full, un núvol o l’espai, arbitràriament. És un no-res, un buit, que va apareixent i transformant una imatge en estructura, una estructura d’una escultura amb múltiples visions, una sola peça es converteix en instal·lació i camp minat que salta del microcosmos al macrocosmos en un sol segon. La seva estètica tanca altres molt més riques i interessants, com aquesta maia de la realitat que es traspassa per viatjar sense moure’ns. A cada exposició canvien els noms de les peces que es desplacen a contextos i llenguatges diferents, adaptant-se perfectament a la fisonomia de l’obra, ja que aquesta està oberta a totes les interpretacions o metamorfosi ens proposem donar-li: vet aquí una de les propietats de la geometria inventada en part, ser estructura i motlle, abolint així l’espai i el temps, que només treballen lentament en la seva demolició final.

