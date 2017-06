Els relats guanyadors del Premi Ploma 4 Gats

annaïs miró

La III edició del concurs de relats curts ha rebut prop de 140 obres originals d’autors amateurs majors d’edat. Sebastià, Ciudad abierta, de Raúl Sánchez, i El préstec, d’Elena Olivella, guanyadors absoluts de les categories joves i sèniors, respectivament. El Restaurant 4 Gats ha fet públic avui els noms dels guanyadors de la tercera edició del concurs de relats curts Ploma 4 Gats. Aquest any el concurs ha comptat amb la participació de 138 escriptors amateurs que amb els seus relats han participat en les dues categories: joves (18 a 30 anys) i sèniors (a partir de 31 anys). Dins la categoria joves Sebastià, Ciudad abierta ha estat el relat premiat. En aquest conte, l’autor, Raül Sánchez, explica la historia i els rècords de Sebastià en el seu deambular per Barcelona. Per la seva banda, la guanyadora de la categoria sènior, Elena Olivella, descriu a El Préstec la curiosa professió d’un personatge que diu ser avorridor professional. L’edició de 2017 ha comptat amb un jurat format per, entre altres, Jordi Muñoz, director de l’Escola d’Escriptura de l’Ateneu Barcelonès; Catalina Mir, guanyadora de la primera edició del concurs Ploma 4 Gats; Pol Beckmann, guanyador de la segona edició del concurs Ploma 4 Gats, i Sílvia i Òscar Ferré, gerents del Grup Ferré, propietaris del 4 Gats. L’agència de comunicació Promotourist ha actuat com a secretaria tècnica del certamen.

Etiquetes: Premi Ploma 4 Gats