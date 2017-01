Els refugiats, protagonistes de World Press Photo 16 a la Fundació Chirivella

Fer visible i sensibilitzar sobre la situació dels refugiats al món és el centre al voltant del qual gira aquest any World Press Photo 16, el certamen de fotoperiodisme més rellevant del planeta, que acull la Fundació Chirivella Soriano a València del 10 de febrer al 12 de març.

L’exposició, organitzada per la Fundació Chirivella Soriano i per Doctornopo amb el suport de Fundació Banc Sabadell, consolida la seva presència a la ciutat amb una cinquena edició que recull les imatges periodístiques més significatives del 2015, a on les circumstàncies dels refugiats i dels desplaçaments forçosos cobren especial protagonisme a tot el món. En aquest sentit, a través d’un acord amb la Comissió Espanyola d’Ajuda al Refugiat (CEAR), s’ha dissenyat específicament una campanya de comunicació i un programa d’activitats sota el lema “Podries ser tu” que permetran al públic conèixer diferents realitats d’aquest fenomen.

A les imatges, a dalt, Haze in Xina de Zhang Lei. A sota, Bulent Kilic, Broken Border, Saliurfa (Tùrquia).