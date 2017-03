Els objectes mistificats de Javier Arbizu i Karlos Martínez B

annaïs miró

Del 10 de març al 3o d’abril de 2017, la Sala Project de la Blueproject Foundation, al carrer Princesa, 57 de Barcelona, acull l’exposició The dark, the mystic, the animate but soulless, dels artistes Javier Arbizu i Karlos Martínez B, artistes residents. The dark, the mystic, the animate but soulless és un projecte l’objectiu del qual és explorar les potencialitats dels objectes en les seves individualitats i en les seves relacions. Des d’una perspectiva poètica, el món material és entès com un camp de possibilitats, un lloc per a la sorpresa i el misteri, oposat a la mera realitat. La idea de “macla,” present a l’obra d’Oteiza, és revisitada a través d’una sèrie d’objectes els processos de construcció dels quals han suposat un exercici de negociació entre les característiques i dinàmiques pròpies dels materials i la intuïció i els desitjos dels artistes, ponderant sempre una certa condició hàptica. Les macles a Oteiza s’originen per la fusió de dos o més cossos, que es tornen inseparables causa de l’energia continguda en la relació de les parts. Hi existeixen fenòmens similars a altres camps del coneixement, com l’astrologia o la biologia, que han estat històricament considerats màgics o aberrants, no només per estar fora d’allò que és normatiu sinó també per la càrrega energètica que impliquen. A través d’aquest projecte, els artistes qüestionen si les parts de les macles tenen alguna entitat com a subjectes individuals, sent la percepció humana qui les dota d’unitat, com en el cas dels eclipsis. O si pel contrari les macles es deuen necessàriament a la seva altra meitat. En aquest context els objectes són entesos com actants, que operen des de les seves dinàmiques físiques, temporals i psicològiques. És a dir, cossos vitals que es veuen afectats per estímuls externs, -entre altres els artistes- que alteren les seves possibilitats d’interacció. El cas d’estudi és, per tant, un tot apeiron, l’únic accés possible és la via d’allò poètic. L’ús de tecnologies obsoletes ajuden a comprendre més bé la distància entre la imatge i el seu significat. És l’estratègia de Javier Arbizu, artista, però també gestor cultural. Per la seva banda, Karlos Martínez B és un artista interdisciplinar, el seu treball es basa en la relectura de les avantguardes històriques; de la seva influència en les pràctiques artístiques posteriors, de les contradiccions històriques a què s’han vist exposades, de la seva inserció en el teixit contemporani. Els formats que utilitza principalment com a punt de partida per a aquestes anàlisis són els que creen espais físics i mentals que porten a definir maneres de viure i actuar: l’arquitectura, el cinema, el disseny o la música.

Etiquetes: Blueproject Foundation · mística · Objectes