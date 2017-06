Els objectes dels 80 a la Fundació Miró

annaïs miró

Del 30 de juny a l’1 d’octubre de 2017, la Fundació Miró, al Parc de Montjuïc de Barcelona, acull l’exposició The Way Things Do. L’any 1987 els artistes suïssos Peter Fischli i David Weiss van presentar el film Der Lauf der Dinge, conegut internacionalment com The Way Things Go. La pel·lícula mostra la reacció en cadena d’una gran multitud d’objectes i substàncies que s’activen i es connecten entre si, com si estiguessin predeterminats per una acció contínua de causa-efecte. La successió, aparentment atzarosa i caòtica, està meticulosament coreografiada. A la mateixa dècada dels vuitanta van néixer Daniel Jacoby & Yu Araki, Serafín Álvarez i Cécile B. Evans, els artistes que, amb motiu dels 30 anys de la pel·lícula del duo suís, han realitzat noves produccions a partir d’aquesta peça. The Way Things Do ofereix una mirada des de la qual els artistes exploren la idea d’objecte com una realitat autònoma, complexa i inesgotable. Les seves obres mostren l’entrellat rere un esport japonès tradicional que actualment només se celebra en un únic circuit en tot el món; s’apropen a les relacions que els fans desenvolupen amb objectes de consum pertanyents a universos de ficció, i construeixen un relat en què humans, dades, màquines i intel·ligències artificials col·laboren. L’exposició finalitza amb la projecció del film original de Fischli i Weiss.

