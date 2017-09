Els nous codis d’Ana Barriga a la Yusto / Giner

annaïs miró

Llicenciada en Belles Arts per la Universitat de Sevilla, Ana Barriga (Jerez de la Frontera, Cádiz, 1984) compta, entre els seus darrers avenços curriculars amb el Premi Internacional de Pintura de la Fundació Focus o el d’Arts Plàstiques de la Universitat de Sevilla. En la seva tercera exposició individual, Ni trono ni reina a la Galeria Yusto / Giner, al carrer Madera, 9, de Màlaga, s’hi presenten 16 pintures inèdites realitzades, tècnicament, amb oli, esmalt, retolador i esprai, sobre tela, una mena de “pintura mixta” que funciona com a segell personal del seu treball. L’esposició es podrà veure del 29 de setembre al 30 de novembre de 2017. Conceptualment, les obres de Barriga tracten temes d’importància transcendental com ara la vida, la mort, l’amor i el sexe, i ho fa mitjançant un procés de treball idèntic: rescata objectes lúdics d’aparença cursi i els intervé, els recontextualitza i els cristalitza a través del seu procés creatiu. El resultat, establir nous codis que es complementen amb el feedback que existeix entre la imatge definitiva i el títol que puntualitza, habitualment perspicaç i càustic. És una forma enginyosa de passar de puntetes, sense dolor, pels grans temes humans. Hi ha elements de vincle, per repetició o significat, entre les diferents obres, que funcionen com un fil temàtic, i de nou una nomenclatura que conclou i connecta amb l’argument i amb el seu propi procés creatiu: una doble negació per anomenar tot i desmentint dues absències de la pintora que realitza actes vandàlics amb esprai sobre la seva pròpia obra acabada.

