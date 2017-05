Els “Ninots” de Santi Clavell a L’Espai Cultural La Destil·leria

La Destil·leria, Camí Ral 282-284 de Mataró, presenta del 10 de juny al 18 de juliol la mostra Ninots de Santi Clavell.

Amb un traç directe en què els amants dels acudits de vinyeta hi reconeixereu Perich, Cesc, Quino o Schulz, Santi Clavell presenta «Ninots» a La Destil·leria. L’exposició consta d’una cinquantena de dibuixos realitzats amb tinta, aquarel·la i llapis, i explica, amb un cert cinisme apologètic, les reflexions, els pensaments i també les «emprenyades» de l’artista.

Santi Clavell és un artista que valora el format, però encara més el que vol dir i expressar. Potser per això la seva carrera artística no ha estat mai condicionada a una disciplina concreta. Santi Clavell practica la dialèctica del què i ja veurem el com. Ha trepitjat escenaris, platós de televisió, ha pintat, dibuixat i escrit. De fet, a La Destil·leria no és el primer cop que hi desplega una de les seves facetes. L’any passat va protagonitzar l’adaptació teatral de petit format de la famosa novel·la de Stephen King Misery.

Un exemple que il·lustra el personatge de Clavell és la doble exposició que va fer el 2013 a l’Ateneu de la Fundació Iluro. «Amb la ràbia al cos» és un recull de peces pictòriques inspirades en obres de teatre; “Potzuaren Barruan”, l’expressió més visceral de les emocions i sentiments de l’artista. Però Clavell encara obre una tercera part, insubstancial i no referencial, inclassificable: l’autor convida els visitant de l’obra que siguin ells qui en fixin el preu, trasbalsant una vegada més allò establert pel concepte art/mercaderia perquè, tanmateix, i pel que fa a l’art especialment, segurament val allò que ens genera un emoció o un percepció positiva.

Al voltant de la mostra, s’ha preparat una activitat paral·lela el 20 de Juny a les 16.00 h. Aquest workshop es centra en el procés, deixa la tècnica en segon terme i fa prevaldre la idea il·lustrada. El repte que propsa és reinterpretar una idea només amb un llenguatge pictòric, sense cap lletra, sense cap frase.

A la imatge, il·lustració de Santi Clavell.

