Els museus de Múrcia augmenten les seves visites en un 20 per cent

El centre de la Conselleria de Cultura que més ha incrementat l’afluència de públic ha estat el Museu Regional d’Art Modern de Cartagena, que ha crescut gairebé un 170 per cent.

Els museus dependents de la Conselleria de Cultura han augmentat la xifra de visitants durant 2016 gairebé un 20 per cent respecte a l’any anterior. En concret, els set espais regionals han rebut la visita de més de 190.000 persones, unes 30.000 més de les que van passar per les seves sales el 2015.

Els museus que formen part de la xarxa de Cultura són el Museu de Belles Arts (Mubam), el Museu Arqueològic (MAM), el de Santa Clara i el Conjunt Monumental de Sant Joan de Déu de Múrcia, el Museu Regional d’Art Modern de Cartagena (Muram), el Museu d’Art Ibèric del Cigarralejo de Mula i el Museu de Música Ètnica de Barranda de Caravaca de la Creu.

Sumant a aquests set centres gestionats directament des de Cultura el Museu del Teatre Romà de Cartagena i el Museu Salzillo, espais en els quals la Comunitat forma part dels seus respectius patronats, la xifra de visitants del 2016 augmenta notablement i s’acosta als 463.000, el que suposa un increment del 13 per cent respecte a l’any anterior.

La directora general de Béns Culturals, Maria Comas, ha declarat que aquest creixement registrat el 2016 “demostra la bona feina feta des de Cultura respecte a la programació expositiva, amb la qual es pretén tenir en compte a tots els públics i que es complementa amb un ampli programa paral·lel de tallers, visites i altres activitats que contribueixen al fet que tots els ciutadans de la Regió puguin gaudir dels nostres museus com a espais sempre vius i oberts a la societat”.

La pràctica totalitat dels centres regionals han incrementat les seves visites durant l’any que acaba de finalitzar, però entre ells destaquen el Museu de Santa Clara, que ha augmentat en gairebé 7.000 visitants, i especialment el Museu Regional d’Art Modern de Cartagena, la xifra de visitants ha crescut al voltant d’un 170 per cent, passant dels 9.000 a superar els 24.000, “el que suposa gairebé triplicar la xifra en només un any”, segons ha detallat la directora general.

En aquest sentit, Comas va recordar “la ferma aposta per la cultura i per Cartagena realitzada des del Govern regional per a aquesta legislatura, que s’evidencia també en altres mesures com la recent adquisició del Gran Cinema Central, que es convertirà pròximament en un espai cultural obert a diferents disciplines i a tot tipus de públics”.

Exposicions més reeixides

Durant 2016, els museus regionals van acollir exposicions molt variades en les que, tal com va recordar la responsable de Béns Culturals, “s’ha combinat la presència de grans artistes que han marcat l’art contemporani al nostre país, com Chillida, amb la presència de creadors de la Regió; uns d’àmplia i reconeguda trajectòria i d’altres que comencen les seves carreres però el treball mereix sens dubte ser exposat”.

“S’ha difós així mateix el patrimoni artístic regional amb exposicions com ‘Ritme i harmonia a l’espai’, integrada pels fons del Mubam, i hem continuat també donant a conèixer la riquesa arqueològica de la Regió de Múrcia amb mostres que han girat entorn de jaciments com el de Cova Victòria”, va afegir Maria Comas.

De fet, l’exposició ‘Cova Victòria. Out of Africa‘, que va descobrir als visitants la història d’aquest jaciment de Cartagena en el qual s’han trobat restes fòssils de més de 90 espècies animals amb una antiguitat de 900.000 anys, ha estat la més visitada de l’any, arribant a acollir 15.159 visitants i convertint-se en la segona mostra més visitada del Museu Arqueològic de Múrcia.

Altres de les propostes expositives que més èxit han tingut han estat algunes de les programades en el Muram de Cartagena. La retrospectiva sobre l’obra d’Eduardo Chillida, ‘Buscant la llum’, va ser vista per més de 6.500 persones, mentre que la del creador de Cartagena Ángel Mateo Charris, ‘Els Cosmolocalistas‘, ja ha estat visitada per unes 5.500 persones i romandrà oberta fins al 12 de febrer.

