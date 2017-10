Els móns de Juan de Andrés a la Galeria del Cercle de l’Art

La Galeria del Cercle de l’Art, carrer Princesa 52 de Barcelona, presenta del 26 d’octubre a 31 de desembre de 2017 Juan de Andrés i les seves harmonies espacials. Els meus mons en paper, Originals i obra gràfica 2000-2017.

Com explica Hans Meinke, director del Club, “Aquest monogràfic especial Galeria està dedicat a l’artista uruguaià Juan de Andrés (Arévalo, 1941), mestre i figura senyera del constructivisme i del neoplasticisme abstracte contemporani del seu país. Té lloc amb motiu de l’exposició meus mons en paper. Originals i obra gràfica 2000-2017, que es mostra per primera vegada en públic a la nostra sala de Barcelona (fins a finals d’any) i les peces recollim en aquestes pàgines.

L’obra de Juan de Andrés, de rigorós caràcter geomètric i constructiu, destaca per la seva austeritat, racionalitat, precisió i bellesa. És difícil sostreure a l’encís de la seva sensualitat matèrica, la seva delicadesa cromàtica i la puresa i l’equilibri de les seves formes, atributs que en el seu conjunt transmeten a l’espectador una sensació d’harmonia, calma, ordre i serenitat.

Tot el contrari de l’ambient de desharmonia, pertorbació i enfrontament que ha generat en la societat catalana i en la seva màxima institució, el Parlament català, la deriva secessionista que vivim a Catalu- nya. Les conseqüències d’aquesta ens afecten en grau creixent, tant pel nostre emplaçament al cor de la vella Barcelona -escenari de manifestacions multitudinàries i alteracions de la vida urbana- com per la paralització de visitants i vendes a la nostra sala arran de la davallada comercial i turístic que pateix la Ciutat Comtal. Especialment dolorós és el degoteig de baixes de sòcies i socis residents fora de Catalunya, que, per la nostra radicació barcelonina, ens associen equivocadament amb el separatisme nacionalista, obviant que aquest de cap manera compta amb la nostra adhesió, per contravenir el mandat constitucional i els principis – pis europeus vigents i per vulnerar els preceptes d’una convivència no excloent.

En moments convulsos i trasbalsats com els actuals, de perspectives tan ombrívoles, ens queden però reductes d’esperança, susceptibles de promoure el raonament assossegat, la reflexió i el enteniment i d’obrir senderes de concòrdia i harmonia. A aquests reductes de salvació pertanyen sens dubte la cultura, l’educació, la ciència i l’art.

I per descomptat l’obra de Juan de Andrés que aquí presentem i que l’artista entén com una entrega als altres. Juan de Andrés ens brinda amb el seu univers constructivista d’harmonies espacials un reducte de singular assossec espiritual i estètic. Un silenciós però eloqüent contrapunt a la inquietud i el caos del món exterior”.

A la imatge, Juan de Andrés al seu estudi de Montevideo, Uruguai.

