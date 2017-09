Els maniquís del fotògraf Angel Burbano al Petit Atelier

La Galeria Le Petit Atelier, carrer Amsterdam 4 de Lleida, presenta a partir del 7 de setembre i fins el 10 d’0ctubre una exposició fotogràfica d’Angel Burbano.

Un total de 35 fotografies, en blanc i negre que com el mateix artista explica “a la dualitat de dues realitats, una viva i una altra inert, l’experiència vital pot fer-nos sentir que som un, que la construcció antropomòrfica d’un maniquí no difereix en essència l’ull humà que l’observa. La societat, la nostra existència, ens ha igualat dramàticament sense adonar-nos, col·locant la instrumentalització de l’ésser viu en el mateix pla que els maniquís. La materialització de l’Ésser ha trencat el vidre que ens separa: la nostra vida pot arribar a ser l’aparador del qual formem part. No hi ha distinció entre pells ”

A la imatge, fotografia d’Angel Burbano.

