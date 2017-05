Els instants pintats de Diego Pujal al Piramidón

annaïs miró

Del 7 de maig al 24 de juliol, Piramidón Centre d’Art Contemporani, a la planta 16 del número 313 del carrer Concili de Trento, presenta l’exposició nublo nobla de l’artista Diego Pujal. La seva pintura se’ns esmuny, sosté un instant precís, una posició enregistrada a la retina que es reprodueix en cadascun dels seus quadres, però que fins i tot amenaça amb desaparèixer. La pintura de Pujal no és instant congelat, sinó més aviat atzar o probabilitat fugaç d’assolir en un mitjà ingràvid una forma no més important que les altres, sinó més aviat una figura que reuneixi la informació de les seves avantpassades i successores, de la mateixa manera que aquestes ho farien. El gest sostingut podria relacionar-se amb el darrer alè, amb la sensació d’un buit que es produeix quan aquesta boira de vapor definitiva es cola entre els nostres llavis. Pujal afronta l’instant exacte, el que ve abans d’aquesta dispersió i fa que la pressentim. L’obra de Diego Pujal s’identifica de manera instantània i es distingeix de la resta per un impacte directe i contundent amb l’espectador. L’artista explora els codis propis del llenguatge pictòric per mitjà d’una pintura no representativa i buscant la complicitat amb el receptor. Utilizant grans teles de fons monocrom dominades per una forma solemne i única, Pujal congela instants precisos on la forma batalla per tal de comunicar-se amb el receptor. Tot i l’aspecte polit i tecnificat, les seves obres estan realitzades i concebudes a mà. Pujal comença dibuixant amb llapis fins atrobar, per una mescla d’atzar i lògica formal, una forma que el satisfaci. Després, la trasllada al damunt de la tela i és llavors quan acaba de determinar el seu cromatisme. La simplicitat de les línies i les formes amaguen una complexitat intrigant. Ombres, talls, articulacions o canvis d’escala provoquen una peculiar mescla entre el fet tridimensional i el grafisme.

Etiquetes: Diego Pujal · Piramidón