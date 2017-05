Els il·lustradors Roberto Maján i Sonia Pulido a La Fiambrera

annaïs miró

Del 9 de juny al 27 d’agost de 2017, La Fiambrera Art Gallery al carrer del Pez, 7, de Madrid, acull l’exposició Madrid-Barcelona dels il·lustradors Roberto Maján i Sonia Pulido. L’exposició utilitza aquesta eterna dualitat per dissipar una rivalitat fictícia, perquè com demostren Sonia Pulido i Roberto Maján en la seva interpretació de totes dues urbs, ambdues patexien, viuen, gaudeixen, sagnen i respiren pels mateixos llocs. Els autors realitzen aquesta revisió a través dels edificis i vistes més emblemàtics, els tòpics més suats, els costums, el paisatge, per tal de revelar-ne allò més bonic, així com les seves ombres i els seus horrors. L’exposició està formada per més de quaranta obres realitzades per a l’ocasió per tots dos artistes, en les quals es combina l’aquarel·la i el dibuix amb la serigrafia i les tècniques mixtes. Sonia Pulido utilitza l’exposició per plasmar el seu desacord amb el rumb que ha pres Barcelona als darrers anys per ser “Barcelona, la millor botiga del món”, eslògan de l’Ajuntament contra el qual l’artista mostra la seva discrepància. Roberto Maján fa el seu homenatge emotiu a Madrid a través de les seves gents, paisatges i manifestacions populars, que no només són reclam turístic sinó quotidianitat i idiosincràsia. Dibuixa la seva vida nocturna, les seves festes paganes, la seva energia, aquesta combinació de ciutat moderna europea i antiga Vil·la i Cort que encara es beslluma en els seus racons i edificis.

