Els gargots de Cristina Pérez Vélez a l’Hotel Eurostars

L’Hotel Eurostars Toledo 4 *, Passeig de Sant Eugeni s / n, presenta del 24 de juny al 31 d’agost de 2017 l’exposició Garabatrazos, de l’artista burgalesa Cristina Pérez Vélez, una mostra que recrea textures oníriques a mig camí del gargot i el traç.

“Un petit gargot va despertar, sortint de la meva mà, d’entre els meus dits índex i polze, escapant al meu control. Quan el vaig veure allunyar-se, es va retorçar i va tornar de nou entre els meus dits, i aquesta vegada, a l’regirar de nou, em va arrossegar a través del dia i la nit i em va mostrar el color. la vida d’un gargot creix en els traços i mor a l’obra, que reneix i vola alt cada vegada que la mires, que imagines, que la vius … garabatrazos. ” Així descriu l’obra de Cristina Pérez Vélez Isabel Sarró, tècnica del Centre Nacional d’Investigació de l’Evolució Humana.

A través de l’expressionisme abstracte, Cristina Pérez Vélez viatja de l’expressió infantil a un clar domini de la tècnica. El suport de les seves creacions és el metacrilat, que pinta pel revers perquè les seves línies traspassin fronteres. També fa servir acrílics i pigments, espàtules, pinzells, esponges, i les seves pròpies mans.

“Sempre vull que les sensacions que sorgeixin en mirar els meus quadres siguin agradables, i que en observar-puguin abstreure a un món oníric que estimuli la seva imaginació”, explica l’artista. Els múltiples traços i textures de les seves obres faciliten aquest objectiu, permetent que l’espectador descobreixi nous matisos amb cada mirada.

Cristina Pérez Vélez es va formar a l’Acadèmia Provincial de Dibuix de Burgos. Va començar a participar en exposicions col·lectives a 2004, i quatre anys després va presentar la seva primera mostra individual. Part de la seva obra pertany a la col·lecció de la Universitat de Burgos i a altres particulars.

Aquesta és la segona exposició que Cristina Pérez Vélez realitza amb la cadena Eurostars Hotels. L’exposició de Cristina Pérez Vélez, inaugurada a l’Hotel Eurostars Toledo 4 *, s’emmarca en una decidida aposta de Grup Hotusa per oferir, a través de la seva cadena, tots els recursos possibles com a mitjà de suport, coneixement i difusió de la cultura i l’art. L’objectiu fonamental d’aquesta iniciativa no és només el d’oferir un plus d’experiència als seus clients, sinó també servir de plataforma de promoció i comercialització d’artistes emergents. Es tracta, en definitiva, d’una perfecta barreja de divulgació i vincle amb l’entorn local que, projectada tant a nivell nacional com internacional, representa una oportunitat única per a la difusió del moviment artístic-cultural de cada ciutat.

A la imatge, obra de Cristina Pérez Vélez

Etiquetes: Cristina Pérez Vélez · Hotel Eurostars Toledo