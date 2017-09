Els frescos underground de Blanca Haddad arriben a La Grey

La Grey Espai de Creació Contemporània, carrer Sant Llorenç 3 de Tarragona, presenta del 16 de setembre al 3 de novembre l’exposició Els Frescos de Blanca Haddad.

Pintora i poeta, Blanca Haddad (Caracas, 1972) ha estat una de les figures més representatives de l’underground llatinoamericà, participant com a artista in- vitada a la Biennal de l’Havana a Cuba, La Biennal de Conca a Equador, el Festival Internacional de Polipoesia de Barcelona i el Ladyfest, entre d’altres. Té dos llibres de poesia “Tropipunk” i “Me volvió Mala” amb Edicions KaraKarton i Llibres en la seva Tinta Edicions, tots dos publicats a Barcelona. Ha col·laborat extensament amb diversos fanzines i revistes com A dalt les Bruixes, Es-crituras Indie i The Social Poet. Actualment resideix a Barcelona on es desenvolupa com a artista, poeta i directora artística de la companyia d’escena experimental NES. És organitzadora del Festival de Poesia Oreig. En l’actualitat és artista resident a la Nau Bostik.

A la imatge, obra de Blanca Haddad.

Etiquetes: Blanca Haddad · La Grey Espai de Creació Contemporània