Els fons marí arriba al Museu de Ciències Naturals

El Museu de Ciències Naturals de Barcelona Oceans, presenta del 3 de novembre de 2017 al 14 de setembre de 2018 Oceans l’últim territori salvatge.

L’exposició dóna llum al material inèdit del rodatge d'”Oceans”, de Jacques Perrin. Una selecció de les 480 hores de filmació descartades del documental més gran que s’ha fet mai sobre les profunditats marines.L’exposició Oceans, l’últim territori salvatge convida a fer un recorregut audiovisual pel fons marí a partir d’ una selecció de les 480 hores d’imatges inèdites del documental Oceans, el major testimoni que s’ha filmat mai sobre els fons marins. Una de les atraccions de l’exposició és una gran pantalla corbada que multiplica l’efecte immersiu i permet gaudir doblement d’aquesta oportunitat única de submergir-se en els oceans dels cinc continents. El recorregut inclou també un circuit de 14 grans pantalles d’alta definició, rèpliques d’animals marins a escala real o imatges 3D estereoscòpiques que cal veure amb ulleres especials. Completen la mostra dispositius interactius amb informació bàsica i sobre els oceans i una zona destinada a activitats infantils i un “photocall”.

El suport audiovisual de l’exposició és una selecció de les 480 hores d’imatges inèdites d’enorme valor divulgatiu i científic del documental Oceans, que va obtenir el Cèsar al millor documental al 2011. Va requerir 7 anys de treball, 75 expedicions, la participació de 500 persones i 50 milions d’euros. Dirigida per Jacques Perrin i Jacques Cluzaud, (nominats a l’Òscar al millor documental per Nómadas del viento al 2003), Oceans va obrir noves perspectives sobre el coneixement de la vida en els oceans. Es va desenvolupar expressament per al projecte, la tecnologia de filmació més innovadora que va fer possible seguir amb la càmera a la mateixa velocitat a espècies marines com dofins o tonyines; arribar a profunditats on l’home no havia estat mai abans i descobrir noves espècies.

Aquesta mostra, el propòsit de la qual és despertar emocions i consciències, adapta la pel·lícula al format narratiu de l’exposició on qui es mou és l’espectador. “L’oceà, més desconegut que la superfície lunar, és l’únic territori de la Terra que no té fronteres físiques. Els animals poden moure’s amb total llibertat com feien abans sobre els continents: és l’últim territori salvatge” afirma Òscar Vega, comissari de l’exposició.

