Els finalistes del ModPortrait al MEAM

L’exposició, organitzada per la Galeria Artelibre i la Fundació de les Arts i els Artistes, reuneix 54 retrats procedents de tot el món. El primer premi de la IV Edició ha recaigut en l’obra del nord-americà Mark Tennant i les mencions d’honor han premiat les obres d’Eddy Stevens, Matthew James Collins i quatre artistes espanyols. El Museu Europeu d’Art Modern (MEAM) acull des d’avui una exposició amb les obres finalistes de laIV Edició del Concurs2016, el primer certamen internacional de pintura figurativa dedicat de forma exclusiva al retrat. Aquesta mostra descobreix un recorregut pels diferents estils i tècniques les 54 obres seleccionades pel jurat, que erigeixen aquest esdeveniment com un dels més destacats de l’art contemporani figuratiu. ‘ModPortrait 2016′ es podrà visitar al MEAM fins al proper 28 de maig. Organitzat per la Galeria(Saragossa) i la Fundació de les Arts i els Artistes, aquest concurs ha reunit en l’edició d’enguany les obres de 253 participants procedents de 31 països, entre els quals es troben Canadà, Iran, Polònia, Xina, Perú, Japó, Estats Units, Rússia, Mèxic o Espanya, entre d’altres. El passat mes de febrer, un jurat internacional es va reunir a Saragossa per analitzar les obres al natural i fallar els premis i mencions d’honor.