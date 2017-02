Els estudiants d’Arquitectura fan propostes per millorar el Campus Montilivi de la UdG

Una exposició a La Carbonera de Girona mostra setze projectes elaborats per alumnes de 3r d’Arquitectura de l’Escola Politècnica Superior. “Repensant el campus de Montilivi” exhibeix les idees dels estudiants per substituir els mòduls actuals per un nou edifici de serveis.

El rector de la Universitat de Girona (UdG), Sergi Bonet, ic inaugurar l’exposició “Repensant el campus de Montilivi” a la Sala La Carbonera del Museu d’Història de la Ciutat de Girona (Pujada de Sant Feliu, 2).

L’exposició mostra setze projectes per reordenar la zona central del Campus Montilivi amb l’objectiu d’eliminar els mòduls existents i substituir-los per un nou edifici de serveis. El disseny d’aquestes propostes respon a la crida del Rectorat als estudiants d’Arquitectura de l’Escola Politècnica Superior (EPS), a qui es va demanar el seu punt de vista sobre aquest futur edifici.

Les propostes han estat elaborades pels alumnes de tercer d’Arquitectura durant el primer quadrimestre del curs 2016/17, en el marc de l’assignatura de Projectes, i han de servir com a punt de partida per a la redacció de les futures bases del concurs públic del nou edifici.

Els estudiants també són els responsables de la gestió de l’exposició, sota la coordinació del Departament d’Arquitectura i Enginyeria de la Construcció de la UdG. La mostra es podrà visitar els dimecres i els divendres a la tarda (de 16:30 a 19:30) i dissabte tot el dia (de 10:30 a 13:30 i de 16:30 a 19:30) fins al 30 de març. L’entrada és gratuïta.

