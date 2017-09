Els espais urbans de Jordi Colomer a l’ADN

annaïs miró

L’obra de Jordi Colomer (Barcelona, 1962) parteix d’una aproximació crítica cap a la teoria urbana tradicional, plantejant un repte contra els usos habituals de l’arquitectura i l’espai urbà. Colomer presentarà una exposición en la línia dels seus projectes recents, com Join Us!. En aquest cas, Sortir al carrer és una exposició que orbita al voltant de l’espai urbà, la seva relació amb l’acte d’habitar i l’activitat humana que alberga. També reflexiona sobre la manera com l’espai concebut per als ciutadans interactua amb ells, creant diverses subjectivitats i pràctiques espacials. Serà a l’Adn Galeria, al carrer Enric Granados, 49, coincidint amb la Barcelona Gallery Weekend, del 28 de setembre al 18 de novembre de 2017. El radi d’acció de Jordi Colomer (Barcelona, 1962) és global. Entre les ciutats on ha treballat hi ha Brasília, Osaka, Bucarest, Sant Petersburg, Nova York, Istanbul, Mèxic i Tetuan. Viu entre París i Barcelona. Aquests mesos exposa a ADN Platform, a Sant Cugat del Vallès, l’obraMedina-Parkour. També prepara a la capital catalana una part del projecte per al pavelló espanyol de la pròxima Biennal de Venècia d’art, Ciutat de butxaca, i manté converses amb el Macba per exposar-hi en els pròxims anys. Jordi Colomer té formació com a arquitecte i, també, teatral: va realitzar l’escenografia de diversos muntatges de Rosa Novell com a actriu o directora. I a partir de l’any 2000 ha expandit la seva recerca a la ciutat i l’espai urbà.

