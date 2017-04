Els drames ecológics de la finlandesa Eija-Liisa Ahtila al MAC

El Museu d’Art Contemporani Gas Natural Fenosa (MAC), Avinguda d’Arteixo 171 de La Corunya, presenta del 28 d’abril al 10 de setembre l’exposició Ecologies del Drama de Eija-Liisa Ahtila, artista visual i cineasta finlandesa reconeguda internacionalment.

La mostra, que gira entorn de la relació de l’ésser humà amb la natura, acull cinc videoinstal·lacions, una sèrie fotogràfica i una sèrie de dibuixos. L’amor, el sexe, la gelosia, la ira, la vulnerabilitat i la reconciliació són algunes de les emocions que estan presents en les obres de Ahtila. L’artista finlandesa descriu el seu treball com “drames humans”, relats de ficció que sorgeixen de llargs períodes d’investigació, així com de les seves pròpies observacions i experiències. “Em veig com una artista que treballa amb imatges en moviment i que explica històries”, comenta. En les seves últimes obres, també reflexiona sobre la frontera entre el “jo” i el “altre”, convidant a l’espectador a mirar dins de la ment d’individus que es troben atrapats en moments de fragilitat psicològica.

Des de mitjans de la dècada dels 90, Eija-Liisa Ahtila (Hämeenlinna, Finlàndia, 1959) ha participat en festivals internacionals de cinema i certàmens del sector. El 1998, va estar present a la 2a edició de la Biennal Europea d’Art Contemporani Manifesta. Amb exhibicions col·lectives i individuals, Ahtila ha recorregut les sales dels principals museus d’art contemporani del món. El seu video polisèmic Consolation Service, en el qual planteja una deconstrucció de la il·lusió cinematogràfica, va ser premiat en la 51a Biennal de Venècia (1999). El 2000, Ahtila va guanyar el Vincent Award. El 2002, va exposar a la Tate Modern, el 2006 va exhibir el seu vídeo multi-pantalla The Wind al MoMA, i en el mateix any va guanyar el Arts Mundi Prize a Cardiff, Gal·les.

La seva obra forma part de prestigioses col·leccions en museus com el Kiasma i Tampere (Finlàndia), Tate Modern (Anglaterra), l’Stedelijk Van Abbemuseum d’Eindhoven (Holanda), Museu de Lió (França), MoMA i SFMOMA (EUA) i de col·leccions privades a Itàlia, Suïssa, Alemanya i els Estats Units.

Ecologies del Drama, que es podrà visitar fins de 2017, és la primera exhibició individual de Eija-Liisa Ahtila a Espanya.

L’artista i cineasta finlandesa Eija-Liisa Ahtila va començar a treballar en la dècada dels vuitanta, després de formar-se en la Free Art School de Hèlsinki. Més tard estudiaria també a la School of Management, Film and Video de Londres (1990-91) i en l’American Film Institute de Los Angeles. Ahtila ha estat pionera en el seu país en l’ús i difusió del videoart i, al llarg de la seva trajectòria, s’ha consolidat en una figura de referència en aquest gènere.

Plasmats amb gran ofici, les seves narratives experimentals i els seus emotius retrats de personatges s’han guanyat l’interès del públic i l’elogi de la crítica internacional. Els seus films i instal·lacions transmeten una sensació de familiaritat contemporània que, combinada amb una aguda singularitat, li confereix a l’estil de Ahtila seu segell distintiu.

El seu treball s’ha organitzat conceptualment en la construcció de la imatge, el llenguatge, la narració i l’espai. Utilitzant el llenguatge visual cinematogràfic, Ahtila presenta instal·lacions a gran escala a les que projecta imatges a través de diverses pantalles per possibilitar narracions diferents i simultànies i permetre punts de vista múltiples. Aquestes condicions de visualització simultània permeten trencar la idea de la perspectiva del cinema i construeixen una nova experiència d’espai i temps coexistent.

En les seves pel·lícules i instal·lacions fílmiques investiga els processos de percepció i atribució de significat, de vegades des de perspectives temàtiques i culturals concretes, com el colonialisme, les creences religioses o l’àmbit de la biopolítica.

A la imatge, ‘The House’ Instal·lació (2010).

Etiquetes: Eija-Liisa Ahtila · Museu d'Art Contemporani Gas Natural Fenosa