Els dibuixos de Francis Bacon arriben a la Fundació Bancaixa

Fundació Bancaixa, Plaça de Tetuán 23 de València, presenta a partir del 22 de juny l’exposició Francis Bacon. La qüestió del dibuix, una mostra amb més de mig centenar d’obres sobre paper de l’artista britànic procedents de la col·lecció de Cristiano Lovatelli Ravarino, periodista i amic del pintor durant anys. La mostra arriba a la seu de la Fundació a València després del seu recent pas pel Cercle de Belles Arts de Madrid.

Durant anys va prevaler la idea que Francis Bacon no dibuixava ni esbossos per als seus quadres ni dibuixos amb entitat pròpia, com ell mateix va afirmar en ocasions. No obstant això, des de la seva mort el 1992, diferents evidències han desmentit aquesta conclusió, descobrint que Bacon no només dibuixava, sinó que ho feia prolíficament i amb mestria. Les obres exposades formen part de l’extensa col·lecció de 600 dibuixos que Bacon va regalar al seu amic Ravarino, signats per l’artista i datats entre 1977 i 1992.

Comissariada pel crític d’art i professor d’Estètica i Teoria de les Arts de la Universitat Autònoma de Madrid, Fernando Castro, l’exposició mostra dibuixos sobre quatre temàtiques recurrents en l’obra de Bacon: els Papes, les crucifixions, els retrats i autoretrats, i les figures.

A la imatge, “Papa”, Francis Bacon.

Etiquetes: Francis Bacon · Fundació Bancaixa