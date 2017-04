Els “Diálogos y desobediencias” de Liliana Porter s’exposen a Gasteiz

La Fundación Artium d’Àlava exposa Diálogos y desobediencias, la primera retrospectiva a l’Estat espanyol de Liliana Porter, una de les artistes americanes amb major projecció i reconeixement internacional.

L’artista argentina Liliana Porter és una de les creadores més lúcides i originals del panorama actual. Ha exposat en grans museus internacionals i està convidada a l’edició actual de la Biennal de Venècia. Jugant amb les subversions espacials, els diàlegs inesperats i els trastocaments de les proporcions, des dels anys 70 ha anat creant un univers propi i unes propostes que revisen tot allò establert, tan sòlides com fascinants.

El seu amplíssim espectre creatiu -pintura, instal·lacions, estampes, vídeo, dibuixos, escultures, teatre, etc- descriu un món particular i sorprenent, que en cada moment fa gala d’un sentit de l’humor molt fi, una ironia intel·ligent i una subtilesa molt personal. De fet, l’artista planteja propostes estimulants per a un món i sobre un món que necessita ser narrat de nou. Per això Porter el trenca, el desordena, fins i tot, l’assalta, mostrant, a cada pas, una extraordinària agudesa.

La seva obra és un atac incessant a la zona de confort. Els protagonistes dels seus relats -figuretes que adquireixen vida pròpia i caminen sempre a la recerca d’una casa dislocada, la casa de l’altre costat, trampa i disfressa- plantegen als espectadors un pregunta reiterada que els torna a un mirall que no els reflecteix, sinó que els distorsiona, en una operació propera al «sinistre» freudià. Fotografies, quadres, estampes, vídeos o instal·lacions són una mena de territori de resistència per el món al revés; un món en el qual tot -especialment un mateix- és just el contrari del que hauria d’haver estat. El que semblava una història innòcua acaba per desvetllar la seva estratègia última: trontollar la mirada.

La inauguració de Diálogos y desobediencias té lloc el 7 d’abril a les 8 del vespre a la seu de la fundació (c/ França, 24) a Vitoria-Gasteiz. Una hora abans, a les 7 de la tarda, l’artista Liliana Porter ofereix una conferència juntament amb Estrella de Diego. L’exposició pot veure’s fins al 27 d’agost.

Etiquetes: Artium Vitoria · Liliana Porter