Els desencontres d’Irene González a la Silvestre

annaïs miró

Del 25 de març al 20 de maig de 2017, la Galeria Silvestre, al carrer Doctor Fourquet, 39, de Madrid, acollirà l’exposició (des)encuentros de l’artista Irene González, nascuda a Màlaga l’any 1988, llicenciada en Belles Arts i Màster en Dibuix per la Universitat de Granada. Participa en diverses col·lectives i realitza les seves primeres exposicions individuals a la Galeria Benot (Cadis) i Punto Rojo (Granada) l’any 2014. En el seu treball hi predomina el blanc i negre i apareix una clara influència de la fotografia antiga, la majoria de vegades anònima; és precisament després de repensar-les quan l’artista comença a dibuixar. El resultat final d’aquest procés és el d’una estranyesa que ens trasllada i inquieta i ens fa anar més enllà del que podria ser una primera i superficial mera observació. Les imatges resultants imprecises desapareixen, els rostres identificables ens mostren unes fesomies recomposades que ens atrapen. No és casualitat que les seves referències visuals calgui buscar-les en les imatges dels investigadors de les fesomies del segle XIX com ara Duchenne de Boulogne entre d’altres o també en els treballs en dibuix de Georges Seurat. És a través del record i la memòria com reinterpreta uns rostres que podríem anomenar “abstractes”, inexpressius, en definitiva un “nou realisme” marcat amb cicatrius, signes d’unes ferides que ens indiquen la impossibilitat del retorn. “En mi proceso creativo, construyo una especie de collage fotográficos en los que ensamblo fotografías, algunas tomadas por mí pero también fotografías encontradas, fotografías familiares y fotografías antiguas. Citas. Un compendio de citas para hablar de mí misma a través de lo ajeno. Buscarme en fragmentos extraídos de su sentido completo, fragmentos en los que crear una nueva totalidad más próxima al centro. Y vuelta a empezar. (Irene González)”

