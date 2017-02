“Els dandis del Congo” a la Galeria Out of Àfrica

La Galeria Out of Àfrica del carrer Major, 7 de Sitges presentarà del 3 de juny al 30 de juliol Els dandis del Congo (La Sape), amb Francis Mampuya, Baudouin Mouanda i Boris Anje. Els danis elegants del Congo desfilaran a la galeria que també acollirà el dia 10 de juny a les 20 h. una performance de saperus.

A la República Democràtica del Congo, l’estil és decididament excèntric. Els sapeurs –els dandis elegants– desfilen, com cada any, el 10 de febrer pels carrers de Kinshasa per celebrar la “SAPE“, l’estil, la presumpció, l’elegància. El moviment SAPE (Societat de les Persones Elegants que creen Ambient) va néixer als anys 60 al Congo. Els sapeurs eren llavors –i així han romàs– els dandis. El concepte inicial consistia a desfilar amb grandiloqüència amb els vestits, les sabates i els accessoris dels grans creadors, que eren venerats com a déus. Un espectacle pujat de color i ple d’eslògans que presumia del talent de Gaultier, Vuitton, Cerruti, Versace, Yamamoto, Miyake, Weston, Dolce & Gabbana…

La SAPE és una veritable subcultura, amb les seves normes i els seus propis valors. Mentre que alguns veuen el moviment com una religió o una ideologia de ple dret més que com una subcultura, altres consideren la sapologia com una ciència, un art, una cultura… Els dandis es reconeixen per la moda dels seus vestits sofisticats i pujats de colors, i també pel seu comportament. Porten vestits i accessoris de grans marques de luxe, malgrat la pobresa potencial del dandi: es tracta de ser capaç de sacrificar el mateix nivell de vida per tal de semblar elegant, l’objectiu és ser el més visible i reconegut possible.

La sapologia comporta un esperit competitiu entre els adeptes. Cadascú ha de saber argumentar el seu estil de vestimenta i defensar-lo davant dels seus competidors. Es converteixen així, literalment, en actors d’aquest moviment mitjançant la creació d’uns personatges caricaturitzats. Destaca per exemple l’existència de pseudònims i fins i tot de noms d’escena. El joc d’actor és una dimensió important del moviment: les “postures” atípiques, la manera de desfilar, la interpretació gestual i un vocabulari rebuscat i controlat.

