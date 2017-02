Els cossos de Greenaway a la Sala Veròniques

gisela chillida

Body Parts del multidisciplinari Peter Greenaway es podrà visitar a la sala Veròniques fins al 23 d’abril. A través de gairebé un centenar de quadres, dibuixos i projeccions, l’artista britànic reflexiona sobre el cos humà.



La sala Verónicas, dependent de la Conselleria de Cultura de la Regió de Múrcia, reuneix a Body Parts pintures, algunes d’elles inèdites, dibuixos i textos de l’artista i cineasta, a més a més de diverses projeccions on l’artista exposa les investigació entorn al cos humà. La mostra està comissariada per l’artista i directora multimèdia holandesa Saskia Boddeke, coneguda per les seves instal·lacions i performances multimèdia.

A més de quadres i dibuixos, es poden observar diverses projeccions. La peça central situada a l’antic altar major de la sala Verónicas, una antiga església conventual del segle XVIII, és un curtmetratge de la pròpia comissària, Saskia Boddeke, on l’artista desgrana diferent reflexions o relats que els visitants poden també llegir, en anglès i espanyol, en dues projeccions laterals i que revelen facetes del seu treball com a artista i observador del cos humà. Mentre llegeix, se superposen a la cara del creador seus dibuixos mitjançant mapejat de vídeo. Al costat d’aquesta peça audiovisual, es mostren dos vídeos més curts i un paisatge sonor. El muntatge ha anat a càrrec d’Elmer Leupen, mentre que la música és obra de Luca D’Alberto.

Greenaway serà també protagonista d’un cicle de cinema a la Filmoteca regional Paco Rabal de Múrcia, que coincideix amb l’exposició Les maletes de Tulse Luper. Entre les pel·lícules que es projectaran, destaquen Història de Moab, El cuiner, el lladre, la seva dona i el seu amant o El nen de Mâcon.

Peter Greenaway (Gal·les, 1942), director de cinema, dramaturg, músic i artista plàstic, practica un art sense barreres. Amb uns inicis com a pintor a Londres, sota la tutela de David Hockney, s’ha interessat per les diferents parts del cos: caps, cors o genitals. Les pintures es caracteritzen per estar realitzades amb plantilles i estergits personalitzats pel mateix Greenaway. Els quadres i dibuixos dels últims deu anys estan realitzats en acrílic sobre taula, de vegades utilitzant també el collage. Són també nombrosos els rostres individuals, en els quals són nombroses referències mitològiques i artístiques, especialment de les excavacions pompeianes o les pintures murals romanes.

A la imatge, “Body Parts” de Peter Greenaway a la Sala Veròniques, 2017.

