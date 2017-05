Els contes per a adults de McCarthy a La Fundació Gaspar

gisela chillida

La Fundació Gaspar, c/ Montcada 25 de Barcelona, presenta a partir del 26 de maig i fins al 16 de juny la mostra individual de l’artista nordamericà Paul McCarthy WS & CSSC, Drawings and Paintings.

A WS/SCCS paintings and drawings, McCarthy presenta les seves pintures i dibuixos dedicats als seus dos grans projectes en curs dins de la seva pràctica multidisciplinària: White Snow i Stagecoach.

Paul McCarthy (1945, Salt Lake City, Estats Units) és un del artistes més controvertits dels últims anys. La seva obra comprèn disciplines diverses com la performance, la instal·lació, el cinema i la “pintura com a acció”. Els seus punts de referència es basen, d’una banda, en productes culturals típicament nord-americans, com Disneyland, les pel·lícules de serie B, les telenovel·les o els còmics i l’art europeu d’avantguarda per l’altra. Així, Joseph Beuys, Sigmund Freud, Samuel Beckett i l’accionisme vienès han estat una gran influència.

A totes dues sèries, examina amb l’enginy i la subversió que el caracteritzen les narracions arquetípiques americanes a través de pràctiques performatives escatològiques i d’una actuació improvisada.

El llenguatge plàstic de les obres que es poden veure a la Fundació Gaspar fa ús del collage per entrellaçar referències aparentment inconnexes com pàgines arrencades de revistes de moda, imatges trobades a Internet o objectes tridimensionals com una tauleta de cafè. Un estil carregat també de pintura gestual i motivat per l’experimentació material i els processos psicològics.

Així mateix, McCarthy sap barrejar amb mestria la història de la pintura amb motius contemporanis. El resultat són escenes carregades de dramatisme i tensió que exploren l’incòmode intrestici on la innocència de la infància es troba amb el coneixement de l’adult.

A la imatge, obra de McCarthy present a la mostra WS/SCCS paintings and drawings.

