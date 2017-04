Els colors de Miró desembarquen en terres italianes

La Fundació Pilar i Joan Miró en col·laboració amb Arthemisia Museum Srl ha organitzat en dos palaus italians, concretament el Palazzo Albergati de Bologna i el Palazzo Chiablese de Torí l’exposició Miró! Somni i colors. La mostra al Palazzo Albergati romandrà oberta de l’11 d’abril al 17 de setembre de 2017. El Palazzo Chiablese es podrà visitar entre el 4 d’octubre de 2017 i el 14 de gener de 2018.

Un total de 131 obres, entre pintura, escultura, obra gràfica, dibuixos i llibres il·lustrats, així com una selecció dels objectes i els materials que formaven part dels seus espais de creació: Taller Sert i Son Boter, conformen la mostra que parteix en la seva totalitat del fons de la Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca. Aquesta nova exposició individual de Joan Miró a Bologna i Torí ofereix un conjunt de claus per aproximar-nos a l’esperit i al pensament de l’artista. És impossible acostar-se a la seva figura sense parlar de la gran afició que sent per les seves arrels i la seva identitat, aspectes que influeixen de manera molt directa en la seva obra.

Partint d’aquests conceptes i, considerant així mateix la idea que Joan Miró concep la seva obra com un monòleg interior alhora que un diàleg obert amb el públic, és com sorgeix l’exposició “Miró! Sogno e colore”. La mostra presenta un argument expositiu dividit en cinc grans àmbits diferenciats i a la vegada complementaris, i reuneix obres realitzades íntegrament a Mallorca en la seva etapa de maduresa més vital i artística —la menys coneguda i la més innovadora de la seva trajectòria—. Els cinc grans àmbits temàtics són: arrels, principals influències plàstiques, Mallorca espais creatius, la metamorfosi creativa i vocabulari de la forma.

Miró se sent molt vinculat i arrelat a dos llocs, Mont-roig i Mallorca, que li permeten viure i treballar en la intimitat i estar immers en una natura primigènia. A través de l’exposició explorarem les arrels de l’obra mironiana: les cultures primitives i l’art popular, els frescos romànics, l’arquitectura d’Antoni Gaudí, la poesia, i l’aproximació posterior a l’Expressionisme Abstracte americà i l’art oriental. Podrem explorar els seus espais de creació a Mallorca, un enclavament de gran importància per a l’artista, i el context de creació del Taller Sert i Son Boter.

Per a acabar, coneixerem la fecunditat creadora de l’artista a través dels seus recursos plàstics, la varietat de tècniques i materials i la seva particular iconografia, que testimonien l’afany insaciable de renovació i ruptura que caracteritza la seva darrera etapa creativa a Mallorca (1956-1981). Un Miró més transgressor i inconformista, agressiu i salvatge, conviu amb un altre Miró més reflexiu i poètic, donant lloc a nous reptes creatius que farà servir per fugir de la banalitat i encunyar així el seu propi llenguatge plàstic, universal i únic.

A la imatge, obra de Miró a la mostra de Bolonya.

Etiquetes: Arthemisia Museum · Fundació Pilar i Joan Miró · Joan Miró · Palazzo Albergati · Palazzo Chiablese