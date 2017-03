Els collages de M. A. Tornero a la Galeria Juan Silió

annaïs miró

Del 16 de març al 24 d’abril de 2017, la Galeria Juan Silió, al carrer del Sol, 45, de Santander acull l’exposició La noche en balde de l’artista Miguel Ángel Tornero (Baeza, 1978). En aquesta segona individual a la galeria, porta les seves obres més recents, en què fa un gir cap al collage en el seu concepte més tradicional, és a dir, la composició manual, sense deixar de banda la fotografia. En aquestes obres pot trobar-s’hi una aproximació personal al paisatge, deixant-se veure una relació afectiva ab l’entorn. No és la primera vegada que Tornero s’ocupa del binomi collage i paisatge rural nocturn. Aquestes obres neixen d’una revisió i una necessitat evolutiva de les fotografies i collages digitals que ha anat mostrant des del començament, on exposava una peculiar fascinació pels descampats, les carreteres secundàries, els marges, la botànica salvatge i perifèrica… on recreaba inquietants situacions poblades de personatges a la deriva que semblava que es preguntessin com havien anat a parar allà. D’altres vegades simplement documentava –en un intencionat fracàs d’objetivitat- la peculiar bellesa que trobava en cards i altres espècies botàniques supervivents, d’aquelles que creixen a la contra, en condicions adverses i sense rebre cap mena d’atenció, sobre terrenys erms. Sempre emprant un ús cru i directe del flaix, privilegiat i aspre punt de llum que ens situa en primer terme el que estava ocult. Amb aquesta mateixa iconografia, en aquests collages manuals sobre cartró hi ha un diàleg entre fotografies impreses, retallades i maltractades amb diversos materials quotidians gens nobles; un treball sense prejudicis, senzill i directe, quasi artesà i escenogràfic, on també hi ha els ciments de part de les seves propostes en el camp de la fotografia. La intenció d’utilitzar la fotografia cada vegada menys com a simple contenidor al servei de les imatges i cada vegada més com una eina expresiva físicament protagonista; d’estibar possibilitats i jugar amb els suports, de no limirar el gaudi de l’obra al sentit de la vista, d’explicitar el procés, de transgredir la manera habitual de treballar amb la foto, convertint en virtut la fragilitat del mitjà. Miguel Ángel Tornero és llicenciat en Belles Arts per la Universitat de Granada; actualment viu i treballa a Madrid.

Etiquetes: "Collage" · fotografia · Galería Juan Silió · Miguel Ángel Tornero