Els artistes d’Urvanity treuen el seu art als carrers de Madrid

annaïs miró

Del 23 al 26 de febrer de 2017, els artistes d’Urvanity, la fira internacional dedicada íntegrament al Nou Art Contemporani, surten al carrer. L’Atlas, Ben Eine, Jason Woodside, Pref, Manuel Mesa i Mohammed L’Ghacham estaran en diferents punt de Madrid pintant murals. La companyia mòbil Tuenti se suma a aquesta iniciativa, dins del seu posicionament “Descaradament urbà”, que suposarà el tret de sortida per a la fira de Nou Art Contemporani Urvanity. El barri de La Latina i de Lavapiés acolliran els murals de grans noms que portaran el seu Street Art a la capital. El carrer Embajadores, a l’exterior del parc Casino de la Reina, acollirà el treball de Bein Eine, un dels artistes de carrer més originals i prolífics de Londres, especialitzat en l’element capital del graffiti: la forma de les lletres. Eine està especialitzat en la producció d’immenses lletres a les botigues, lletres acolorides que han transformat carrers per tot el món. Ara la seva intervenció tipogràfica tindrà la paraula del barri que l’acull: Lavapiés. L’Atlas plasmarà el seu art al Camp de la Cebada, suport de les figures geomètriques i laberíntiques que han convertit aquest artista francès en una de les figures més importants de l’Street Art. Combina materials com la cinta adhesiva i la pintura en aerosol. Dirigeix la paraula escrita cap a l’abstracció caligràfica. Jason Woodside serà a la Ronda de Sogovia, amb una obra inspirada en l’energia del sol, el mar i la terra de Florida. Una sèrie de patrons calidoscopis emmarcats en estructures geomètriques. Mesa i Mohammed L’Ghacham desenvoluparan el seu projecte al carrer de la Cebada, un homenatge al treball col·lectiu. L’estil hiperrealista de Mesa, amb atmosferes fosques d’on emergeixen formes, i l’obra figurativa i realista amb tocs impressionistes de L’Ghacham, crea escenes sobre la vida quaotidiana que l’envolta. L’artista britànic PREF estarà al carrer Almendri plasmant el seu art, caracteritzat per un estil únic de capes múltiples en les seves lletres, frases populars i expressions.

Etiquetes: Palau de Neptú · Street Art · Urvanity