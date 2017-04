Els Artistes del Barri de Malasaña i Chueca de Madrid obren les portes dels seus estudis

Durant el cap de setmana del 7 i 8 d’octubre de 2017 de 12hs a 21h, els artistes del barri de Malasaña i Chueca de Madrid obriran les portes dels seus estudis.

L’esdeveniment “Artistes del barri” és l’Open Studio existeix des de fa 13 anys i és el més antic de Madrid. Habitualment s’ha celebrat a les zones de la Llatina i Lavapiés, però aquest any, es muda a l’altra banda de la Gran Via. Des de la seva primera edició el 2004, l’esdeveniment ha anat creixent convertint-se en una cita artística biennal tan esperada pels artistes com pel públic.

En la darrera edició de 2016 participaren uns 300 artistes de tot tipus de disciplines (pintura, música, escultura, collage, art urbà, performance, poesia, dibuix, artesania, teatre, videoart, disseny, fotografia, instal·lació, body painting, còmic , dansa, il·lustració, disseny, gravat, serigrafia, etc …), desvetllant un panorama de la creació contemporània, obert i assequible a tots.

El període d’inscripció per a poder participar, estará obert fins al 15 de juny de 2017. Hi poden participar tots els artistes que viuen o ocupen un taller o qualsevol altre lloc de creació a Malasaña i Chueca (i voltants molt propers), centres i galeries d’art, institucions o associacions situades en aquests barris i que presentin un projecte d’exposició. També poden participar artistes que estiguin convidats a compartir el saló o el taller d’artistes de Malasaña i Chueca. S’accepten igualment projectes artístics en l’espai públic. Els organitzadors no s’encarreguen de buscar llocs d’exposició per als artistes que desitgin participar-hi.

A la imatge, fotografies de l’Open Studio de l’edició de 2016.

