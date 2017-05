Els artistes de Kahweiler a la Galeria Joan Gaspar

annaïs miró

Del 24 de maig al 30 de juny, la Galeria Joan Gaspar, a la Plaça Letamendi, 1, de Barcelona, acull l’exposició Els artistes de Kahweiler. La figura, l’actitud i la personalitat de Daniel H. Kahnweiler, un jove arribat a París per seguir la professió familiar dins del món de les finances és important en aquesta mostra. L’ambient cultural que hi troba i algunes relacions que hi fa el porten a canviar d’idea i, en contra de l’opinió familiar, es “fica” en el món de l’art.

El 1907 obre una petita galeria amb el seu nom a la Rue Vignon; té 23 anys i la tira endavant amb intensa vitalitat. Amb l’esclat el 1914 de la Primera Guerra Mundial, la galeria és intervinguda i tant els seus bens personals com els de la Galeria són segrestats com a ”bens de l’enemic” mentre es troba a Roma. Va passar la guerra a Berna acollit per uns amics i tornà a França el febrer del 1920. Veu com els seus bens requisats són subhastats en cinc subhastes entre els anys 1921 i 1923. Parlem de més de vuitanta obres entre elles Braque, Picasso, Derain, i Vlaminck. Aquesta acció és vista amb indiferència per altres galeristes tret de Paul Rosenberg, l’únic que l’ajudà. Insisteix i obre una nova galeria el setembre de 1920 amb el nom del seu amic i soci Simon a la Rue d’Astorg nº 29 on hi restarà fins el 1957, ja que posteriorment es traslladarà a la Rue de Monceau. Aquí obre la galeria amb el nom de Louise Leiris. Aquest fet té una explicació: degut a la Segona Guerra Mundial i a l’ocupació alemanya a París al 1939, les seves pertinences són novament requisades. Per resoldre la situació fa comprar a la seva cunyada Louise Leiris el “botí”. Amb aquest seguit de dificultats va tirar endavant el seu projecte, la seva idea, la seva il·lusió. Una exposició amb obres de Picasso, Braque, Manolo Hugé, Masson, Roux, Suzanne Roger i Togores. Daniel-Henry Kahnweiler va ser un dels marxants d’art més importants del segle XX. Els seus primers passos dins el món de l’art van ésser guiats per Ambroise Vollard i Paul Durand-Ruel. Amb el temps hem vist com va demostrar una gran visió treballant amb artistes que van marcar una època, com ara Pablo Picasso, Juan Gris i Georges Braque entre altres.

