“Els afixos” de Juan López a Matadero Madrid

Matadero Madrid inaugura el 15 de setembre a les 19 hores, Els afixos, una intervenció site specific que ha realitzat Juan López (Cantàbria, 1979) per al programa Abierto x Obras, que té lloc a l’antiga cambra frigorífica del que va ser l’escorxador de Legazpi.

La proposta de l’artista planteja una intervenció escultòrica sobre l’arquitectura com a forma de resistència contra l’establert. Els afixos són seqüències lingüístiques que s’anteposen, es posposen o s’insereixen en una paraula per modificar el seu significat. Aquesta intervenció, realitzada específicament per al programa Abierto x Obras de Matadero Madrid, treballa amb la relació entre escriptura i arquitectura, entre signe i significat, entre escultura i collage.

En un món hipercomunicat, poblat de signes creats per una elit intel·lectual i / o social, López juga amb la possibilitat de donar a llum nous significats, nous espais i altres règims del sensible, a partir de la creació d’renovats signes, que a més componen altres espais.

Així doncs, es resignifica el discurs alhora que es resignifica l’arquitectura i per tant la nostra manera de relacionar-nos en aquest espai. Juan López busca des de l’inici de la seva carrera desvetllar altres maneres de percebre el lloc com a hipòtesi per a altres relacions socials fora de la normativitat imposada pel poder. En la seva obra, i mitjançant el recurs de la metàfora, fallida i recompon els vincles entre aquests tres elements: ciutat, subjectivitat i poder. Ha exposat en nombroses galeries, centres d’art, fires i museus nacionals i internacionals com

