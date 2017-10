Els “Actes de Comunicació” de Pablo Bellot al Centre del Carme

El Centre del Carme de València inaugura, el 6 d’octubre a les 8 del vespre, l’exposició Actes de Comunicació de l’artista Pablo Bellot. Es tracta del projecte guanyador de la convocatòria Escletxes 2016 del Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana.

L’exposició ve descrita de la següent manera: “L’individu contemporani, que viu immers en l’era de la comunicació i la informació, paradoxalment és incapaç de comunicar perquè està sotmès a un estat d’impossibilitat de ser, de queixa, de reivindicació, d’alleujament, de desig. El missatge es dilueix entre la velocitat actual i la saturació que impedeix viure el present, i existeix en un etern passat des del qual no s’albira futur. L’individu està abocat a utilitzar l’acte com a missatge, només queda el crit i la punyada a la taula com a mitjà d’expressió. L’acte des d’un punt de vista punk i subversiu que declara les seves intencions, els seus sentiments i les seues pors en una societat inestable i impossible de pressentir”.

Etiquetes: Centre del Carme · Escletxes · Pablo Bellot