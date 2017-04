Els 4 Gats celebren el 120è aniversari

Amb motiu del 120è aniversari, el Restaurant 4 Gats, c/ de Montsió, 3 deBarcelona, celebra diferents activitats durant el mes d’abril de 2017.

L’aniversari de 4 Gats inclourà, a més, tot un seguit d’activitats que se celebraran al llarg dels 12 mesos de 2017 i que tindran com a comú denominador la cultura –concretament la pintura, la fotografia i la literatura–, la gastronomia i la solidaritat. En aquesta ocasió serà de la mà del periodista esportiu Arcadi Alibés a L’Hora del Conte Solidari i del fotògraf Josep Colet, que exposa la seva col·lecció d’imatges a la sala principal de l’establiment.

Així, per una banda, Arcadi Alibés participa el 30 d’abril a partir de les 10:30h a l’Hora del Conte Solidari. En aquesta activitat, una persona rellevant de la cultura catalana explica un conte que ha marcat la seva vida. Els assistents gaudeixen al mateix temps d’un esmorzar de xocolata amb xurros per 5€. Els diners recaptats aniran íntegrament a la Fundació Comtal de Barcelona, una organització no lucrativa que treballa des de l’any 1994 perquè els infants, adolescents i joves en situació de vulnerabilitat i les seves famílies tinguin oportunitats de futur.

Alibés, a banda del seu vessant professional com a periodista català és un corredor experimentat que durant la seva trajectòria ha batut diversos rècords com a atleta. Aquesta experiència ha estat traslladada als seus llibres, l’últim del qual és La volta al món en 80 maratons que es presenta aquesta primavera.

D’altra banda, Josep Colet exposarà la seva obra fotogràfica que podrà ser visitada fins el 23 d’abril. L’exhibició titulada Llum contra llum es basa en una col·lecció d’imatges on el blanc, el negre i els contrastos prenen relleu mostrant Barcelona des de la vessant més modernista. Sota el lema de “el que importa no és el que es veu sinó com es veu”, Colet s’expressa darrere la càmera com a artista contemporani donant veu als carrers i l’ambient de la ciutat comtal.

A la imatge, Josep Colet amb el cartell de la programació d’abril als 4 Gats.

Etiquetes: Arcadi Alibés · Josep Colet · Restaurant 4 Gats