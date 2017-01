Ella Littwitz a la Galeria Silvestre

Ella Littwitz presenta a la Galeria Silvestre de Madrid Everybody knows that the boat is leaking el dia 21 de gener a les 12 h. La mostra es podrà visitar fins al 22 de març del 2017.

L’aixecament del mosaic de Lod va deixar al descobert una empremta: la d’algú que hi va ser, al segle III, ocupant-se d’assentar les tessel·les que adornessin el sòl d’aquella casa patrícia. La llera del mosaic, trobat per casualitat, va deixar veure el negatiu d’un peu. Allà va aparèixer literalment una empremta del procés, que va quedar revelat com un llibre obert. Aquí un rotllo mostra in situ, en aquesta sala, la lletra d’una complanta: in situ, ex situ, non situ … Una ànima captiva i un

lleó desarmat s’enfronten, tornats del revés, perquè puguem veure’ls i llegir-los en un moment intersticial. Les dues figures, petrificades, fetes de trossets, estan preparades per transportar i transporten – metàfores en el sentit literal- d’una possible lectura a una altra, de les arrels a les puntes d’una història mil vegades explicada, i tornem-hi. Una història que tots coneixem i sembla no tenir principi ni final.

