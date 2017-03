Elisa Rodríguez i l’espai públic cultural a La Recámara de La Gran

annaïs miró

El dia 10 d emarç s’inagura l’exposició Sin logo, de l’artista de Valladolid Elisa Rodríguez a La recámara de La Gran, al carrer Claudio Moyano, 16, de Valladolid. La Recámara es convertirà en un espai de reflexió sobre la recuperació de l’espai públic per a la cultura. L’exposició és una picada d’ullet al llibre “NO Logo” de l’escriptora canadenca Naomi Klein, un dels assaigs de referència mundial sobre l’anàlisi de a influència de la publicitat a la nostra societat. Aquest work in progress anirà recopilant dibuixos, escrits i material audiovisual com ara documentació del projecte “Vuit per tres”, premiat amb una de les Beques de Creació Artística Contemporània de la Fundació Villalar Castella i Lleó 2017. Un trevall amb què l’artista reivindica per a finalitats culturals un espai públic cada vegada més envaït pels eslògans, els logotips i els interessos privats i comercials. Sin logo vol convertir La Recámara en un àmbit de debat que complementi les accions que l’artista ha programat al llarg de 2017 pels carrers de la ciutat i que també es veuran reflectides a la web del projecte. Aquest projecte busca tornar espais públics per a la cultura mitjançant la intervenció de dotze artistes locals, nacionals i internacionals convidats per la pròpia Elisa Rodríguez, la qual ha reservat una tanca publicitària del carrer Felipe II on mensualment i durant un any des de l’1 de març, cada un d’aquests artistes ocupa lliurement amb una obra realitzada de manera específica, començant amb Interflow del lituà Vulovak. Aquestes intervencions aniran acompanyades amb els dubuixos que la propia artista instal·larà en diverses marquesines d’autobusos i mupis distribuits per la ciutat de manera no prefixada i per altres accions i pop up puntuals que es desenvoluparan en diversos espais, seguint exemples anteriors com els de Jordan Seiler als EE.UU o Vermibus als carrers de Berlín.

Etiquetes: Elisa Rodríguez · Espai públic · La Gran · La Recámara