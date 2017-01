Elena Ochoa Foster, nova presidenta de Serpentine Galleries

Ivorypress ha anunciat l’elecció d’Elena Ochoa Foster com a presidenta del Consell de les Serpentine Galleries. (Londres, Regne Unit). El Serpentine Council és el cercle principal de contribuents a les Serpentine Galleries, format per líders internacionals de diferents àmbits. Les donacions i el suport dels membres del consell permeten que les Serpentine Galleries romanguin obertes al públic de manera gratuïta i continuïn oferint els seus cèlebres programes públics d’art, arquitectura i disseny.

Les Serpentine Galleries porten defensant noves idees de l’art contemporani des de la seva obertura el 1970. Al llarg d’aquests quaranta-cinc anys han presentat exposicions pioneres de 2.263 artistes, mostrant una àmplia varietat d’obres tant d’artistes emergents com d’alguns dels artistes i arquitectes més reconeguts en l’àmbit internacional dels nostres temps.

Yana Peel, directora executiva, i Hans Ulrich Obrist, director artístic de les Serpentine Galleries diuen: “És per a nosaltres un plaer i un honor que Lady Foster, col·laboradora de Serpentine des de fa temps, assumeixi el càrrec de presidenta del Serpentine Council, la comunitat principal de donants i amics de les galeries Serpentine. El suport inigualable que ofereix Elena als artistes en els seus rols d’editora i patrona fan que sigui una defensora excel·lent i l’ambaixadora ideal de les nostres ambicions: unir una varietat d’universos per crear un panorama obert per a l’art i les idees en el cor de Kensington Gardens”

Elena Ochoa Foster és editora, comissària i fundadora de Ivorypress, una iniciativa privada que inclou una editorial especialitzada en llibres d’artista, una galeria d’art i una llibreria el catàleg se centra en publicacions de fotografia, arquitectura i art contemporani. És membre de la junta de directors d’art de la Mutual Art Trust i també és integrant de la junta directiva del premi de fotografia Prix Pictet. Ha estat presidenta del jurat del premi suís de fotografia Alt + 1000, presidenta del Consell Internacional de la Tate durant cinc anys, i membre de la junta directiva de la Tate Foundation (de 2004 a 2008) i de la Isamu Noguchi Foundation. Com patrona, dóna suport a diversos museus i fundacions, entre ells el Museu del Prado i el Teatre Real, tots dos a Madrid, a més de diverses escoles internacionals d’art contemporani i fotografia.

Foto: Salva López, Cortesia Yvorypress.

