Elena Kudryashova fa donació de la seva obra “Peixos de mar”

Ha tingut lloc la signatura del document de donació de l’obra Peixos de mar, a favor del poble de Roses. La seva autora, l’artista Elena Kudryashova, mostra així la seva estimació a la població, amb l’aportació d’una pintura inspirada en els pescadors de Roses, que serà exposada al públic properament.

Montse Mindan, alcaldessa de Roses, i Elena Kudryashova, autora del quadre, han signat aquest el document de donació d’aquesta obra a favor del poble de Roses. Es tracte d’un oli sobre tela de 60×73 cm, pintat, tal i com ha manifestat l’artista, pensant en els pescadors de Roses i en l’activitat pesquera com a font econòmica de la població. L’alcaldessa ha agraït aquesta aportació al poble de Roses, que properament s’instal·larà en alguna de les sales o equipaments municipals de Roses per a la seva exposició al públic.

L’artista russa Elena Kudryashova, coneguda com a Elena Kudry, va començar a pintar les llegendes, els símbols i les tradicions de Catalunya, on viu des de fa setze anys. Nascuda a Nizhnekamsk (Rússia), Kudryashova va cursar Belles Arts al seu país natal, des d’on es traslladà al Japó, experiència que li va permetre conèixer una altra civilització i una manera diferent de veure l’art. L’any 2000 va arribar a Catalunya, on va rebre la influència del Modernisme de Barcelona o de l’obra d’artistes com Joan Miró, Pablo Picasso o Juan Gris.

Establerta més tard a l’Alt Empordà (Vilajuïga), no ha deixat d’experimentar amb tota mena de materials, ja sigui ceràmica, fusta i or, i amb tota mena de treballs, com ara pintura sobre tela o vidre, escultures, cadires amb núvols, cadires amb cremallera o maletes pintades lligades amb corda.

El descobriment de la cultura catalana ha portat l’artista a pintar una sèrie de quadres relacionats amb les tradicions, llegendes i símbols de Catalunya, que fa poc temps es van poder ver a la sala d’exposicions de la Ciutadella de Roses. Amb el seu art, Elena Kudry treballa amb diferents temes i estils, però amb l’home com a element principal, amb la vida de l’ésser humà ocupant un lloc principal en les seves creacions.

El ressò de l’obra de Kudry s’ha estès per tot Catalunya i ha transcendit fronteres. Les seves creacions han estat emprades en diverses ocasions per promocionar i il·lustrar activitats culturals i per difondre les festes catalanes, o per il·lustrar portades de llibres (EUA, Itàlia). Recentment, la primera cadena pública russa TV1, va emetre un documental sobre les tradicions de Catalunya i va donar rellevància a la imatge del quadre “El Sant Jordi” de Kudryashova.

