El XXIII Saló del Manga tanca amb èxit de participació i vendes

El XXIII Saló del Manga de Barcelona, organitzat per FICOMIC, tanca el dia 5 de novembre la seva edició més ambiciosa i extensa amb més de 148.000 visitants. Un Saló del Manga de Barcelona que ha augmentat en 5.000 metres quadrats el seu espai, fins arribar als 75.000 repartits entre els espais dels cinc Palaus i la plaça Univers, millorant els accessos, la distribució dels expositors (més de 200 ubicats en dos dels Palaus, un 9% més que l’any anterior) i ha triplicat les àrees de descans, cosa que ha aconseguit que no s’acumulessin visitants als diferents espais.

La directora del Saló del Manga de Barcelona Meritxell Puig ha senyalat que “la edició d’enguany ha suposat un gran repte i esforç per part de FICOMIC al ser un Saló del Manga que ha tingut una durada de cinc dies. En aquesta edició hem introduït alguns canvis per millorar l’experiència dels visitants i aquests han respost de forma entusiasta. L’èxit d’aquesta edició demostra que hi ha més afició que mai al manga”. I afegeix “Hem tingut tant mangakas de primera fila, com responsables de series d’anime d’èxit i professionals relacionats amb la cultura popular japonesa. Tots ells han sigut molt ben acollits pel nostre públic”.

Durant els cinc dies, els lectors de manga han pogut aconseguir les dedicatòries dels seus autors preferits i conèixer de primera mà detalls de la seva feina i la seva obra a través de trobades i classes magistrals. Entre molts altres, han passat pel XXIII Saló del Manga de Barcelona l’autor de Rainbow, los siete de la celda 6 bloque 2 Masasumi Kakizaki, l’autora d’El monstruo de al lado Robico, l’autor de Twin Star Exorcists Yoshiaki Sukeno o l’autora de No me lo digas con flores, Yoko Kamio.

Aquesta edició del Saló del Manga de Barcelona ha celebrat dos aniversaris destacats. Un d’ells ha estat els 100 anys de l’anime, que ha comptat amb les projeccions de grans clàssics i amb la presència de Masao Maruyama, un dels protagonistes dels últims 50 anys de l’animació japonesa. El productor de Perfect Blue i En este rincón del mundo ha explicat la seva feina amb mestres que van d’Osamu Tezuka a Mamoru Hosoda passant per Satoshi Kon. A l’Auditori també s’han pogut veure algunes grans estrenes com A Silent Voice o Jojo’s Bizarres Adventure: Diamond is Unbreakable. L’altre gran efemèride ha estat els 25 anys de l’edició de la sèrie blanca de Bola de Drac, amb la presència dels editors que van aconseguir la publicació a Espanya i dels responsables actuals de les edicions del manga i l’anime protagonitzats per Son Goku. Els seguidors de Bola de Drac Super han pogut conèixer el director de la primera part Masatoshi Chioka i el productor Hiroyuki Sakuraga. També hem tingut la presencia de Yasuhiro Irie, director d’animació i representant del consell de la Japanese Animation Creators Association (JAniCA).

A banda de les últimes novetats de manga i anime, els milers de persones que han passat pel certamen han pogut descobrir a fons propostes com The Legend of Zelda: Breath of the Wild als 1.500 metres quadrats de l’espai de Nintendo. També han pogut tastar la millor cuina al Taller de Gastronomia Japonesa, espai en què l’arròs del Deltebre ha tingut un protagonisme especial, amb productes derivats com el sake elaborat a partir d’aquest producte d’alta qualitat. Els visitants també han pogut gaudir de la cuina amb 300 anys d’història dels cuiners del restaurant japonès Ikinariya, amb Kazushige Ikinari al capdavant.

Els altres grans protagonistes del Saló del Manga de Barcelona han estat els robots, amb els quals els visitants han pogut interactuar a la Zona d’Exhibició de Robots. El robot terapèutic Nuka ha estat un dels més destacats, acompanyat del Dr. Takanori Shibata de l’Institut Nacional de Ciència i Tecnologia Industrial Avançada del Japó, que ha explicat les perspectives de futur i les funcions dels robots a la societat actual. Mazinger Z ha estat un altre dels robots més destacats, amb una exposició dedicada a ell i la presència d’Alfredo Garrido García, cantant de la versió espanyola de la mítica sèrie de televisió dels 70.

Una de les novetats més destacades ha estat la incorporació del Sónar Manga, fruit de la col·laboració amb el Sónar i Sónar+D i el Congrés de Creativitat, Tecnologia i Negoci, que ha permès que el músic, discjòquei i productor musical japonès DJ Kentaro, fes una sessió memorable al gran escenari. Al mateix espai hem pogut sentir la intèrpret de grans cançons de les bandes sonores de pel·lícules de l’Studio Ghibli Azumi Inoue, acompanyada de la seva filla, la també cantant Yu Yu, o gaudir de l’art ancestral Awa Odori dels Takarabune. A la carpa de la plaça Univers també s’han decidit els guanyadors de concursos de cosplay internacionals com l’European Cosplay Gathering o el World Cosplay Summit i les actuacions del Team Chaos.

Un any més el Saló del Manga de Barcelona ha comptat amb l’espai L’Esperit del Japó amb tallers i exposicions sobre japonisme o bonsais, amb els tallers de manga, anime i impressores 3D i les classes magistrals coordinades per l’Escola Joso, o la incorporació dels tallers de youtubers. Entre les exposicions, destaquen les dedicades a Jiro Taniguchi, a l’autora del cartell Kenneos, la gran exposició temàtica Somien els mechas amb ovelles elèctriques? o la Tamashii World Tour.

Els visitants també han pogut comprovar de primera mà la importància del certamen en el marc dels esdeveniments internacionals al voltant de la cultura popular japonesa amb les conferències de Kazutaka Satoh, responsable de la International Otaku Expo Association, de la qual forma part el Saló del Manga de Barcelona.

Aquestes són algunes de les propostes de què han pogut gaudir les més de 148.000 persones que han visitat el XXIII Saló del Manga de Barcelona. L’equip de FICOMIC vol agrair el suport que ha tingut dels assistents, tant de públic com de convidats i mitjans de comunicació que han col·laborat per fer que el XXIII Saló del Manga de Barcelona torni a ser un èxit.

