El vistuosisme d’Albert Renger-Patzsch a la Fundació Mapfre

Fundació Mapfre, carrer Recoletos, 23 de Madrid, presenta del 20 de juny al 10 de setembrela msotra Albert Renger-Patzsch. La perspectiva de les coses, que proposa un recorregut, format per 185 fotografies i 18 llibres, per la trajectòria artística d’Albert Renger-Patzsch, un dels principals representants de la nova objectivitat alemanya i reconegut en l’actualitat com una de les figures més representatives i influents de la història de la fotografia del segle XX.

La mostra recorre la seva carrera des de principis de 1920 fins a la dècada de 1960, examinant l’àmplia gamma de temes i gèneres que la van marcar a través de tres moments fonamentals. Des dels seus anys inicials, amb les imatges de plantes per a l’editora Folkwang / Auriga i la profusió de temes i eclecticisme fotogràfic presents en el seu llibre Die Welt ist schön (El món és bell), de 1928.

Un segon període, que s’obre amb el seu trasllat a Essen, caracteritzat per una intensa producció fotogràfica entorn del Ruhr i les seves arquitectures i elements industrials. Finalitza l’exposició amb les fotografies dels anys posteriors a la Segona Guerra Mundial, quan retorna a la natura i el paisatge. L’exposició ha estat organitzada amb la col·laboració especial i el suport científic de la Fundació Ann i Jürgen Wilde, Pinakothek der Moderne, Munic.

A la imatge, Albert Renger-Patzsch, “Cristalleria [Gläser]”, 1926-1927.

Etiquetes: Albert Renger-Patzsch · Fundació Mapfre