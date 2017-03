“El viatger immòbil” o Astúries vista per Chema Madoz

L’exposició El viatger immòbil del fotògraf Chema Madoz (Madrid, 1958), roman oberta al públic fins al 16 d’abril de 2017 a la sala 1 del Centro Conde Duque de l’ajuntament de Madrid (c/ Conde Duque, 11). La mostra és fruit de la iniciativa de mecenatge “Mirades d’Astúries”, promoguda per la Fundació Maria Cristina Masaveu Peterson, amb el propòsit és crear un fons d’obra inèdita inspirat en Astúries i la seva gent a través de la mirada de fotògrafs guardonats amb el Premi Nacional de Fotografia, convidats especialment cada any a participar.

Amb motiu de l’organització de l’exposició, la Fundació presenta un micro-documental inèdit que inclou entrevistes a Chema Madoz i Borja Casani, comissari del projecte, donant a conèixer tant el seu origen, com el desenvolupament. Madoz explica la gestació del projecte, les claus del seu procés de treball (l’escala de les imatges, la presència i manipulació de l’objecte …), així com les temàtiques que ell percep com a definitòries de la identitat del Principat amb la naturalesa com a eix central de tot el seu treball. “Des que entres en l’exposició jo crec que es posa en evidència que l’eix central sobre el qual giren moltes de les fotografies és la pròpia natura: el mar, la muntanya, el bosc són presents en l’esperit de moltes de les imatges, i després, també la indústria i l’artesania local”.

El viatger immòbil es compon d’un total de 34 fotografies inèdites, 30 d’elles còpies úniques. A més, el treball inclou també un vídeo, tècnica amb la qual Madoz no havia treballat anteriorment. L’exposició està tenint una gran acollida per part del públic madrileny i fins a la data l’han visitat més de 15.000 persones. A partir del mes de juny es podrà veure al Museu de Belles Arts d’Astúries (Oviedo).

Etiquetes: Borja Casani · Chema Madoz · Fundació María Cristina Masaveu Peterson