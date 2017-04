El viatge d’anar i tornar de Toni Catany arriba al Solleric

El Casal Solleric, Passeig del Born, 27 de Palma, acull del 12 d’abril i fins el 20 d’agost la mostra Toni Catany d’anar i tornar, un viatge per l’obra del fotògraf de Llucmajor. La mostra, que s’ha pogut veure a Barcelona i Madrid, està produïda per la Fundació Catalunya – La Pedrera amb la col·laboració de la Fundació Toni Catany.

Per al regidor de Cultura, Patrimoni, Memòria Històrica i Política Lingüística, Llorenç Carrió, “era una obligació i un compromís institucional amb Toni Catany i amb la ciutadania que es pogués veure a Palma”. El regidor ha agraït la col·laboració de la Conselleria de Cultura del Govern. Carrió ha destacat que amb l’exposició es mostra “per primera vegada als visitants una nova sala, la del Lligador”, la restauració de la qual ha permès recuperar les pintures murals.

Toni Catany d’anar i tornar compta amb el comissariat d’Alain D’Hooghe i Antoni Garau, vicepresident i director de la Fundació Toni Catany, col·laboradors estrets i amics personals del fotògraf. La mostra no és una antològica ni una retrospectiva, és una aproximació a l’obra de Catany des de l’experiència personal i el viatge. “És una mostra transversal de temàtiques i tècniques,”, segons Garau. L’exposició presenta 150 fotografies, moltes d’elles inèdites. Posa especial èmfasi en les fotografies realitzades en la seva darrera etapa, fins el 2013. La mostra proposa un suggeridor viatge d’anada i tornada per la cartografia íntima de Catany, que permet resseguir els llocs i objectes i, també, les inquietuds i obsessions que retrobem en les seves imatges i configuren el singular imaginari que l’acompanyà durant tota la seva carrera.

Toni Catany (Llucmajor, Mallorca, 1942 – Barcelona, 2013) és, sens dubte, una figura de referència en el món de la fotografia contemporània, gràcies a una obra atemporal de vocació pictòrica en la qual predominen els temes clàssics, com la natura morta, el retrat, el nu i el paisatge, fotografiats amb una sensibilitat i una estètica molt personals. Les seves imatges sovint semblen suspeses en el temps, efecte que aconsegueix experimentant amb els procediments, mitjançant la recuperació de tècniques antigues del segle XIX, com el calotip, o bé innovant amb sistemes nous, com és el cas de les polaroids transportades i, en els darrers anys, amb l’ús de la càmera digital.

A la imatge, vista de la mostra “Toni Catany d’anar i tornar”.

Etiquetes: Casal Solleric · Toni Catany