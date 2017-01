El valencià Jesús Herrera Martínez guanya la IV Beca de l’Espai Rambleta

Spatium Hermeticum, de Jesús Herrera Martínez, és l’obra guanyadora de la IV Beca Espai Rambleta. En aquesta edició, el guardó ha anat a parar a un artista valencià. Encara que actualment es troba residint i treballant a Copenhaguen, l’alacantí Jesús Herrera manté el seu centre d’operacions artístic al barri de Russafa.

El premi comporta la concessió de diferents ajuts materials i econòmiques per a la realització del projecte guanyador. La convocatòria està oberta a qualsevol disciplina artística, individual o col·lectiva, així com a projectes de producció, investigació i comissariat. Gràcies a residències com aquesta, Rambleta continua aconseguint alguns dels seus objectius principals: donar suport als creadors, apostar per la qualitat i donar visibilitat als nous talents.

Spatium Hermeticum és un projecte pictòric que planteja una reflexió al voltant de les estratègies tradicionals d’exhibició. Obrint interrogants sobre si una narrativa pictòrica contemporània és possible simulant un espai simbòlic sacre o si un display al·legòric pot compactar una sèrie pictòrica polièdrica.

Fins a 122 projectes arribats d’arreu del món ha hagut de valorar un renovat jurat compost per experts del sector artístic. Als membres habituals del tribunal, s’han sumat noves i reconegudes cares com les de David Pérez (director d’Activitats Culturals de la UPV), Maribel Doménech (artista visual i catedràtica BB.AA de la UPV), Marisol Salanova (comissària i crítica d’art) i Reyes Martínez (SET Espai d’art). Quant a la resta de finalistes, el llistat el completen Damià Jordà, Antoni Signes, Anja Krakowski, Luis Urquieta, Jorge Illa, Chus García-Fraile, Mario Gutiérrez Cru, Cristina Spirelli i Maria Lamuy; un suggestiu i variat elenc de creadors que certifica el nivell que ostenta actualment el certamen.

Amb aquest reconeixement, Jesús Herrer Martínez s’uneix a una exclusiva llista de creadors conformada per Varvara & Mar, Santiago Morilla, i Avelino Sala, sens dubte, tots ells, una realitat del panorama artístic actual. Amb La quarta edició de la Beca d’Investigació i Producció Artística d’Espai Rambleta es consolida com una convocatòria artística de reconegut prestigi nacional. El valencià començarà la seva residència i desenvoluparà el seu treball a la sala d’exposicions d’Espai Rambleta al llarg aquesta temporada, fins que, en l’últim trimestre de l’any, es dugui a terme la inauguració del projecte guanyador.

