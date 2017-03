El tren elèctric de Puig Antic al Museu del Joguet de Figueres

annaïs miró

El 2 de març de 1974, el règim franquista va executar a garrot Salvador Puig Antich després de ser jutjat per un tribunal militar en un procés ple d’irregularitats. 42 anys després d’aquest assassinat, el Museu del Joguet de Catalunya el recorda amb una rosa ubicada davant del joguet amb què jugava de petit Puig Antich, exposat de manera permanent. Es tracta d’un tren elèctric fabricat l’any 1957 per Payà, una fàbrica d’Ibi, que les germanes de Puig Antich, l’Imma, la Montse, la Carme i la Merçona, van donar el 2002 al Museu per mantenir viu el record d’un nen que va ser víctima de les circumstàncies polítiques dels últims anys del franquisme. Amb aquest homenatge, el Museu del Joguet de Figueres, al carrer Sant Pere, 1, encara que pugui semblar un entorn estrany per a aquest tipus d’exposició, explica el seu motiu: les germanes de Puig Antich han donat al museu un tren elèctric que era del propi Salvador. El títol de la mostra correspon al d’un article que Ramon Barnils va publicar a la revista Arreu el 19 de febrer de 1977. Fins al 24 de maig, la Sala Oberta del Museu acollirà tot de documentació cedida per la família de Puig Antich que mostra Salvador en els seus moments familiars íntims i d’infantesa. A més, també s’hi podran veure documents aportats pel Col·legi d’Advocats de Barcelona, el Col·legi de Periodistes de Catalunya i el centre de documentació del Museu del Joguet. La mostra està organitzada conjuntament pel museu, el Col·legi d’Advocats de Figueres i la demarcació de Girona del Col·legi de Periodistes. Els organitzadors de la mostra han pres partit en aquest cas, recordant el moment del judici sumaríssim a Salvador Puig Antich i l’impacte social que va causar. El president de la delegació gironina del Col·legi de Periodistes, Narcís Genís, afirma que “en un temps en què abunden les tergiversacions i la manipulació de dades per part de molts estaments que haurien de ser els principals defensors de la justícia i l’objectivitat, aquesta mostra vol conscienciar de la necessitat de ser coherents amb nosaltres mateixos i de defensar aquests valors universals i intemporals”. També expressa que “cal esperar que la claredat empordanesa i l’aura positiva dels joguets infantils del museu col·laborin a equilibrar el dramatisme d’uns fets que, encara avui, marquen la nostra història”. El degà del Col·legi d’Advocats de Girona, Jaume Torrent, també aporta punts de reflexió en un escrit que acompanya la presentació de la mostra, en una situació hipotètica en la qual Puig Antich encara fos viu. “No seria un heroi, penso que aquesta condició s’adquireix a través de la mala consciència dels supervivents envers a persones com nosaltres que no van tenir la nostra fortuna en un mal moment”. A més, fa un paral·lelisme entre la seva mort i els problemes socials d’avui dia: “hem canviat el garrot per la pastera, els anarquistes -abans terroristes- pels “moros” i els “negres” -ara àrabs i subsaharians-, però cada dia la nostra societat segueix matant i nosaltres veiem matar, com si la cosa no fos amb nosaltres”. Com a clausura i complement a aquesta mostra es farà una taula rodona al mateix museu. El seu tema central, com no podia ser d’una altra manera, serà el judici sumaríssim que es va fer a Puig Antich i les circumstàncies que el van envoltar. Es comptarà amb la presència de diversos experts de l’entorn judicial, del dret i del periodisme, els mateixos àmbits que es van significar públicament en el moment de la mort de Salvador. Aquesta conferència es farà el dilluns 26 de maig, dia de clausura de l’exposició, a dos quarts de vuit del vespre.

Etiquetes: Museu del Joguet de Catalunya · Salvador Puig Antich · tren elèctric