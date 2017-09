El Thyssen ja és un museu accessible

El Museu Thyssen-Bornemisza obté el Certificat d’Accessibilitat Universal, concedit per AENOR, i es converteix en el primer Museu de Madrid i el tercer d’Espanya que aconsegueix aquest reconeixement, després del Guggenheim de Bilbao i el Museu de l’Home i la Naturalesa del Cabildo de Tenerife.

El director gerent del Museu, Evelio Acevedo, i el director artístic, Guillermo Solana, han rebut el certificat de mans del secretari d’Estat de Cultura, Fernando Benzo, i del director de Relacions Institucionals i Comunicació d’AENOR, Jesús Gómez-Salomé.

Aquest distintiu, basat en la Norma UNE 170001-2, garanteix que el Museu ofereix igualtat d’oportunitats en l’accés i gaudi dels seus serveis a totes les persones, independentment de la seva edat o capacitats, i que no es limita a l’eliminació de les barreres arquitectòniques, sinó que abasta també un altre tipus de barreres, com les auditives, visuals o sensorials.

El secretari d’Estat de Cultura, Fernando Benzo, ha destacat “l’esforç” realitzat pel Museu per obtenir aquest certificat i ha subratllat que “per al Ministeri és també un fet molt important que s’emmarca dins del pla estratègic per a fomentar la qualitat de l’oferta cultural al nostre país, el Pla Cultura 2020, ja que hem de garantir que tothom pugui gaudir d’aquesta oferta”.

Per al director gerent del Museu Thyssen, Evelio Acevedo, “és un orgull ser el primer museu de Madrid a aconseguir el distintiu i poder convertir-nos en referència per altres museus espanyols”. “Les mesures que hem pres van en total sintonia amb l’esperit de responsabilitat social que té aquest Museu, ja que la nostra missió no és només conservar les nostres col·leccions”.

Segons el director de Relacions Institucionals i Comunicació d’AENOR, Jesús Gómez-Salomé, “té un especial valor que un museu tan rellevant en la imatge d’Espanya faci una aposta tan clara i voluntària per la inclusió. I ho fa mitjançant un sistema de gestió, que impulsa una dinàmica de millora contínua “.

Actualment, AENOR té vigents més de mig centenar de certificats d’Accessibilitat Universal a organitzacions de tots els sectors i mides, que inclouen més de 200 entorns i serveis.

El Museu Thyssen porta des de 2015 treballant en favor de l’accessibilitat gràcies a un projecte integral que el planteja com un dels seus objectius estratègics, perquè tant les seves instal·lacions com els serveis prestats al públic siguin universalment accessibles.

Des de llavors, s’han realitzat les actuacions necessàries per adequar tots els espais d’ús i gaudi dels visitants, que van des dels accessos exteriors a les sales d’exposició, passant per escales, ascensors i lavabos, perquè siguin adequats a les necessitats de tot tipus de públics. Les mesures més urgents i necessàries han estat relacionades amb la instal·lació de taulells accessibles, la revisió del pla d’evacuació, contemplant en el mateix les necessitats de les persones amb mobilitat reduïda i la millora dels lavabos adaptats, però també s’ha procedit a l’automatització de portes, la instal·lació d’una plataforma puja escales o l’adquisició de dispositius de bucle d’inducció magnètica, entre altres accions.

Etiquetes: Museu Accessible · Museu Thyssen